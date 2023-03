LG Energy Solutions investeste 5.5 miliarde de dolari intr-o fabrica de baterii din SUA

LG Energy Solutions a fost o divizia a gigantului coreean LG, iar din 2020 este o companie independenta care se ocupa de dezvoltarea bateriilor. Recent au anuntat o investitie de 5.5 miliarde de dolari intr-o fabrica de baterii din Queen Creek Arizona.

Este o fabrica unde se vor produce baterii pentru masinile electrice si pentru sistemele de stocare a energiei. Aici se vor produce cele 2170 de celule cilindrice pe care se bazeaza producatorii de masini. Capacitatea anuala de productie este de 27GWh, dupa o investitie de 3.2 miliarde de dolari.

2.3 miliarde de dolari sunt dedicate pentru stocarea energiei, indiferent de tipul acesteia (uz casnic sau industrial). Se vor produce baterii LFP dedicate pentru stocare.

Tesla si General Motors au doar de castigat, LG fiind principalul lor furnizor de baterii. Acestea sunt produse in China si asta nu ii prea ajuta, mai ales ca in SUA exista niste credite fiscale care se ofera producatorilor de masini sub anumite criterii, iar unul dintre aspecte este ca bateriile sa fie produse in SUA.

GM, Tesla, VW, Stellantis, Ford, Audi, Volvo, Mercedes, Jaguar, folosesc baterii de la LG.