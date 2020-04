De ce este bine sa avem un FPS ridicat si o rata de refresh mare?

Anul ăsta se împlinesc 8 ani de când scriu aici și 7 ani de când am testat primul monitor pe 120Hz. Se împlinesc 7 ani de când nu mai pot lucra pe un monitor convențional de 60Hz și vreau să vă vorbesc mai pe larg de ce este bine să avem un FPS ridicat și o rată de refresh mare.

Este un articol în care o să vă vorbesc deschis despre subiect și este posibil ca mulți dintre voi să nu fiți de acord cu mine. Mă aștept la asta pentru că așa cum fiecare dintre noi auzim diferit sau avem un simt al mirosului mai puternic sau mai slab, tot așa fiecare dintre noi vede diferit.

Acum 7 ani când am luat în primire primul monitor destinat gaming-ului nu înțelegeam ce face. Nu înțelegeam cu ce diferă față de un monitor normal. Eram mic și prost, învățam și descopeream lucruri noi.

Atunci am aflat că este vorba despre rata de refresh și de timpul mic de răspuns al monitorului, însă acest lucru din urmă îl știam. Cu cât ms-ul este mai mic cu atât monitorul este „mai rapid”. Daca este prea mare apare fenomentul pe care noi îl denumim ghosting, Îmi este puțin greu să vă explic în română așa că vă dau definiția în engleza:

Monitor ghosting is an effect on an LCD flat panel display that occurs when a “ghost” image which was previously displayed continues to remain on screen even though part of the visual has changed. It is caused by smearing or blurring of the pixels. … These may or may not happen în combination with the ghosting effect.