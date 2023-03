Realme 10 Review

Realme continua sa isi „faca loc” in gama telefoanelor accesibile cu ajutorul modelului de baza din seria numerica ajunsa la a zecea generatie.

Realme 10 este conceput ca un telefon basic, destinat celor nepretentiosi si care nu vor sa scoata sume enorme din buzunar pentru un telefon mobil. Totusi nu este singurul telefon care are acest tel, iar competitia in acest segment este agresiva. Haideti sa vedem impreuna daca este o alegere inspirata sau nu.

Design si constructie

Constructia acestuia incepe cu un ecran drept, protejat Gorilla Glass 5, care este urmat de o rama de plastic si un spate la randul sau drept tot din plastic. In coltul stanga sus pe spate avem prezente modulele pentru cei doi senzori foto, ambii circulari de aceiasi dimensiune. Acestea sunt cam 2-3mm in relief asa ca telefonul nu va sta drept pe masa fara o husa. Prezenta jack-ului de 3.5mm in partea de jos a telefonului si a slotului de cartela dualSIM plus slot cardSD separat sunt doua suprize placute mereu. Senzorul de amprenta este fizic si integrat in butonul de deblocare. Nu ofera nici un fel de certificare de protectie impotriva apei si a prafului.

Designul este minimalist, lucru pe care il apreciez. Singurul aspect fancy este spatele metalizat in degradeu.

In cutie gasim o husa de cauciuc transparenta, incarcatorul de 33W si cablul de date.

Experienta in utilizare: software, performanta si baterie

Fiind un telefon pentru nepretentiosi, Realme 10 nu va soca la capitolul tehnic. In primul rand nu suporta 5G si nu cred ca e un impediment pentru absolut nimeni. Procesorul folosit este un Mediatek Helio G99 realizat pe o tehnologie de 6nm, alaturi de 8GB RAM si memorie interna 128GB de tip UFS2.2 in varianta testata de mine. Rezultatele Geekbench pentru CPU aici si pentru GPU aici.

Acesta ruleaza Android 12 cu interfata proprietara RealmeUI 3.0. Cu Android 13 disponibil pe piata deja de anul trecut si telefonul fiind proaspat lansat este dezamagitoare decizia de a nu-l lansa cu cea mai recenta versiune, mai ales ca Realme 10 Pro+ a fost lansat deodata si foloseste a 13-a versiune a sistemului de operare. In materie de functionalitate si interfata diferentele sunt mici, asa ca interactiunea cu acesta nu este influentata in mod negativ.

Revenind la versiunea de fata, interfata este intuitiva, permite o multime de personalizari, vine cu Always-on-Display, Dark Mode si altele.

Componentele alese sunt suficient de puternice pentru a oferi o experienta fluida unui telefon din segmentul de buget. Aplicatiile uzuale de comunicare si entertainment pot fi folosite fara probleme. Bineinteles ca activitati multitasking l-ar putea incetini vizibil si rapiditatea nu este cuvantul cheie in clasa in care activeaza.

Un singur ciclu de incarcare garanteaza o autonomie medie de o zi jumatate cu aproximativ 6 ore de screen-on-time. Cu always-on-display dezactivat, ecranul setat la 60Hz si o utilizare moderata cel mai probabil va obtine o autonomie de 2 zile. O incarcare completa are nevoie de aproximativ 80 de minute. Bateria are o capacitate de 5000mAh, iar incarcarea rapida se face la 33W.

Camera foto si video

Un senzor de 50MP este folosit pentru fotografiile standard. Pentru clasa in care activeaza rezultatele sunt in categoria superioara cu un nivel de detaliu bun, dar o mare parte din poze prezinta un blue tint. Las galeria foto sa va ajute.

Pozele cu zoom 2x digital sunt utilizabile.

Selfie-urile au un aspect granular.

In lumina slaba e destul de greu sa obtii poze clare chiar daca stai nemiscat.

Nu avem camera ultra-wide, ci un senzor foto de 2MP pentru adancime. As fi preferat un senzor foto ultrawide mediocru in locul acestuia de 2MP. Zoom-ul 2x este prezent si este digital.

In materie de video poate filma [email protected]

Ecran si sunet

Ecranul este un Super AMOLED de 6.4inch la rezolutia 1080×2400. Rata de reimprospatare este de 90Hz. Culorile sunt redate cu multa viata si este un ecran foarte bun, cu o imagine foarte curata pentru clasa din care face parte. Pentru o autonomie si mai buna a bateriei se poate opta pentru folosirea ecranului pe modul 60Hz.

Sunetul este mono, iar difuzorul se descurca onorabil.

Concluzii, puncte pro si contra

Realme 10 costa de la 1499 lei pentru versiunea cu 8GB RAM si 128GB de stocare.  Cu o usoara reducere, cred ca va deveni telefonul multor bunici sau a celor care au nevoie de un telefon cu ecran potent, autonomie mare, camera standard bunicica si folosit pentru activitati de comunicare elementare.

Pro

ecran bun

autonomie pe care te poti baza

design atractiv

camera foto principala

Contra