Experiența mea cu garanția la HyperX: customer service așa cum trebuie

Am o pereche de căști HyperX Cloud Flight. Sunt cele mai bune căști wireless pe care le-am avut până acum, însă au un inconvenient: pad-urile se strică foarte repede și sunt greu de găsit. În mai puțin de 2 ani de folosire bureții de pe cupe și headband arată ca în poza de mai jos:

Am tot încercat pad-uri de schimb de la magazinele din China, dar într-un final am renunțat – erau de o calitate mai proastă chiar și decât cele originale și nici nu se potriveau cum trebuie. Așa că am contactat departamentul tehnic HyperX și am întrebat de unde pot cumpăra pad-uri originale. Nu aveau pad-uri de schimb, însă mi-a fost prezentată o altă opțiune mai bună: schimbarea gratuită a produsului cu unul nou. Nu mi-au solicitat căștile vechi și nici costul transportului, fiind de ajuns să le trimit câteva fotografii cu defectul. Discuția nu s-a lungit cu explicații inutile și nici n-a trebuit să dovedesc că defectul n-a fost cauzat prin utilizare necorespunzătoare. Căștile au ajuns în câteva zile prin DHL Express și le-am primit în pachet retail cu toate accesoriile, exact cum se găsesc în magazin. Producătorul n-avea nicio obligație să schimbe produsul pe garanție, defectul fiind mai degrabă unul estetic decât funcțional. Însă spre deosebire de alți producători, HyperX a considerat că e mai importantă satisfacția mea în calitate de client al brand-ului decât cei 100 euro cât costă înlocuirea produsului.

Este prima experiență de acest fel pe care am avut-o la garanție. De multe ori mi s-a întâmplat ca magazinul sau producătorul să apeleze la tot felul motive absurde pentru a nu onora garanția și tocmai de asta a ajuns să nu mă mai intereseze garanția la electronice. Ultima neplăcere de acest fel a fost cu Seagate. De fiecare dată departamentul de RMA încerca să-mi impună plata unor costuri de transport care erau mai mari decât valoarea produsului și de fiecare dată primeam unități „recertified” care cedau după doar câteva luni. Cu HyperX însă experiența a fost total diferită. Perifericele lor poate că nu oferă cel mai bun raport calitate/preț de pe piață, dar modul în care își tratează clienții m-a convins să rămân fidel brand-ului.