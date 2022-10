Cum se face ”transferul de tehnologie” în Rusia

De la ├«nceputul r─âzboiului, administra╚Ťiile occidentale au impus sanc╚Ťiuni Moscovei pe mai multe paliere, inclusiv pe cel tehnologic.

De╚Öi Rusia se preg─âtea de ceva vreme pentru a╚Öa ceva – avea deja ├«n lucru un sistem propriu de internet, de produc╚Ťie de chipuri ╚Öi alte cele – tot au avut de suferit masiv. Spre exemplu, le era extrem de dificil s─â mai produc─â tehnic─â militar─â, f─âr─â anumite componente. Iar c├ónd ai nevoie de drone de atac, dotate cu camere video, ce po╚Ťi face?

Insane.

Since August 27th, around 100 expensive city cameras have been stolen from Sweden's highways.

(Each ÔéČ23,000)

Now, those exact cameras are being found on crashed Russian drones in Ukraine.https://t.co/AMlDjx6DTl

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 20, 2022