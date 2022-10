vivo sărbătoreşte doi ani pe piaţa din Europa

Acum doi ani am primit o invitație de presă de la unul dintre cei care se anunțau a fi noii ”tigrii asiatici” de pe piața de smartphone – vivo.

Mărturisesc că nu știam multe despre brand, doar ce citisem prin presa internațională, dar m-am bucurat să văd un nou jucător în Europa, mai ales după declinul anunțat al lui OnePlus și interdicțiile pe care Huawei le primea deja.

România s-a aflat printre primele zece pieţe din Europa unde a fost lansată o gamă extinsă de smartphone-uri şi unde utilizatorii au putut descoperi produsele vivo. Pe unele, mai precis – pe toate cele vândute pe continent, le-am testat și noi. Ba mai mult, am testat un produs care nu se vinde la noi – vivo X51 – și am oferit cadou unui cititor un V21 pentru care am publicat și un fan review!!!

Mi-a plăcut ascensiunea brandului, deși cred că nivelul lor de prețuri este prea mare pentru România. Cu toate acestea, trebuie să remarc faptul că la nivel de inovație au stat mereu bine, cu accentul pus masiv pe parte de foto. Parteneriatul cu ZEISS este un bun exemplu aici, iar X80 PRO mi s-a părut peste multe smartphone-uri cu nume la capitolul foto-video. La Euro 2020 am văzut vivo X60 PRO ca telefon oficial, iar pentru 2024 vor lansa un nou model care va fi telefonul oficial al acelei competitii.

Pentru cei interesați de selfi-uri și conținut media, gama V (21 și 23) sunt numai bune ca daily driver, iar ultimul dintre ele își mai și schimbă culoarea. Oricum gama V pare destinată celor tineri, aproape exclusiv, pentru că nu mă văd la 40 de ani (fără câteva săptămâni!) folosind astfel de telefoane, dar am văzut că pruncii mei se arătau interesați de ele!

De ceva vreme, vivo a semnat un parteneriat cu Orange, iar Y55 poate fi cumpărat din magazinul lor online, ceea ce face brandul să fie mai prezent pe piața locală. În plus, au devenit prezenți și pe platforma eMAG.

Interfața proprie Android – FuntouchOS – este asemănătoare cu cele de la OPPO sau OnePlus, dar nu pot spune că sunt mare fan al ei. 🙂

De la lansarea în România, în aprilie 2020, am aflat că piața locală este curioasă de tot ce este nou, deschisă la inovații și produse de calitate la un preț corect. Portofoliul vivo se adresează nevoilor pieței la toate nivelurile prin seriile de smartphone-uri Y, V și X și gama de căști True wireless. Cu pași mici, dar încrezători, am reușit să câștigăm încrederea consumatorilor locali, oferind o experiență vivo personalizată prin produsele și prin parteneriatele noastre strategice. În următorii ani, ne propunem să îmbunătățim experiența vivo pentru consumatori, menținând standarde înalte pentru produsele noastre și pregătind o mulțime de lucruri remarcabile. (Erik Zhu, director general al biroului reprezentativ vivo în România)

