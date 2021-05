Mi-am facut stock de licente de Windows – 8 euro o licenta de Windows 10 Pro

Ieri m-am decis sa-mi fac un stock de licente pentru Windows 10. In ultima vreme am tot asamblat niste calculatoare si automat aveam nevoie si de licente pentru ele. Pentru ca am luat multe le-am luat si la pret mai bun. Sunt oferte iar la GoDeal24 si daca aveti nevoie de o licenta merita sa aruncati un ochi peste oferte.

Am folosit 4 licente doar in ultimele 2 zile si mai am inca zeci care asteapta sa fie folosite. Oamenii isi cumpara laptop-uri fara OS sau componente pentru un nou PC, dar au impresia ca licenta este gratuita, ca o merita, ca vine in pachet. Nu este asa.

De aceea mi-am luat mai multe ca sa am. De exemplu la GoDeal24 gasiti licenta de Windows 10 Pro la 8 euro. Va las lista mai jos.

SGO4 este codul pentru 45% discount pentru urmatoarele produse.

Sau codul SGO60 pentru astea: