Review OnePlus 9 – flagship 2021

Știți deja că sunt utilizator de OnePlus 6 de la lansarea lui, ba chiar am apelat la garanția lor pe vremuri pandemice! Aș putea spune că, din moment ce de la 5T încoace, am butonat sau testat fiecare telefon lansat de cei de la OnePlus, sunt destul de familiar cu produsele lor!

Cu toate că este un telefon excepțional – cu unele minusuri normale, aaș zice – nu a reușit să mă impresioneze. Probabil pentru că motivul este trecerea relativ rapidă de la 8T la 9, unde diferențele nu sunt extrem de mari. Dar, să purcedem la review și să lăsăm concluziile pentru final…

Display ecran de tip Fluid AMOLED, HDR10+, cu dimensiunea de 6,55 inci, (raport ecran/corp de ~88%), aspect 20:9, rezoluție 1080 x 2400 pixeli, densitate de 402 ppi, acoperit cu sticlă Corning Gorilla Glass 5, având un refresh rate de 120Hz Chipset procesor Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm), Octa-core ( (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) și GPU Adreno 660 Memorie RAM 8 sau 12 GB de RAM (eu l-am primit pe cel din urmă) Camera foto Principală: triplă– 48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43″, 1.12µm, omnidirectional PDAF; 50 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/1.56″, 1.0µm; 2 MP, f/2.4, (monochrome) Are opțiune de fotografie panoramică, HDR și DUAL-LED flash. Vine cu setări Hasselblad Color Calibration. Filmează [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, gyro-EIS și Auto HDR. Secundară: 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06″, 1.0µm Are Auto-HDR și gyro-EIS și filmează [email protected]/30 fps. Stocare 128 sau 256 GB spațiu de stocare (eu l-am primit pe cel de 256 GB) Conectivitate Dual SIM (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot; Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD; GPS dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, SBAS; NFC Sistem de operare Android 11 (de la lansare) Acumulator 4500mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă cu Fast Charge la 65 W (oferă un ciclu de încărcare complet în ~29 minute) și Fast wireless charging 15W (doar anumite versiuni) Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în ecran; disponibil în trei culori: Winter Mist, Arctic Sky și Astral Black; mufă de încărcare USB-Type; C Always-On display, IP68 pentru modelele vandute în rețeaua T-Mobile

Ambalaj și accesorii

Știu, ecologie si toate alea, cartonul este făcut din dar mie îmi place modelul ăsta de cutie, mare, paralelipipedic și roșu! Inspiră cumva un aer de premium quality! În interior găsim telefonul, o husă transparentă de silicon, încărcătorul de perete cu cablul USB-C la ambele capete, cheița de la SIM-tray și câteva broșuri. În principiu, dacă ați citit review-ul la OnePlus 8t, menționat mai sus de mine, nu sunt diferențe decât la modelul telefonului livrat. 🙂

Design și construcție

Telefonul este construit din sticlă pe ambele părți, iar cadrul este de plastic. Cred că sticla a fost aleasă pentru încărcarea wireless de la modelele vândute în rețeaua T-Mobile, dar oricum pare trendul actual la smartphone-uri. Din păcate, adună amprente într-un mare fel!

Panelul frontal se întinde peste toată partea, având sticla ușor curbată pe margini și camera frontală plasată în colțul de sus, partea stângă. Între muchie si panel avem și difuzorul. Pe spate, central, este logo-ul OnePlus, iar ăn partea de sus, tot în stânga, modului de camere. Pe lateralul din stânga este butonul de volun, iar pe partea opusă le regăsim pe cele de on/off și de mutare pe vibrații/silențion. În partea de sus avem antena, iar jos – locașul pentru SIM, mufa USB-C și difuzorul.

Pentru că spatele este mai rotunjit pe margini, telefonul are un grip bun, chiar și fără husă. L-am testat așa câteva zile (nu, Dane, nu am făcut drop test cu el!!!) și mi s-a părut comod în utilizare.

Ca să revenim la predecesorul lui, 8T, numai modulul camerei, frame-ul de plastic, standardul IP68 (doar la modelele T-Mobile) și… numele diferă!

Software și performanță

OnePlus 9 are la bord procesorul Qualcomm Snapdragon 888, cu 8 sau 12GB de RAM și cu 128 sau 256GB memorie internă. Toate acestea îl situează pe același nivel cu regele telefoanelor cu Android – Samsung Galaxy S21, cel puțin la specificații.

Telefonul vine cu Android 11 din fabrică și a fost anunțat pe lista celor care vor primi acces la Android 12 Developer Preview. Cum anunțul a venit după ce am predat telefonul curierului, nu am apucat să și testez. 🙁 Cu toate acestea, am primit un update OTA cât l-am folosit ca telefon principal. Nu a fost ceva major, doar unul de securitate, însă.

Senzorii de deblocare, atât cel facial, cât și cel de amprentă, integrat în display, funcționează ireproșabil, fără a da vreo eroare. Cred că, într-un final, putem declara și această tehnologie, a senzorului din display, ca fiind una matură. Ultimele telefoane pe care le-am testat și au avut-o integrată s-au comportat foarte bine. Știu că sunt unii care cer senzorul respectiv să fie amplasat pe butonul lateral de pornire, ca la Sony Xperia 5 II, dar nu cred că va fi ăla viitorul!

Nu voi insista prea mult asupra acestui capitol, pentru că OxygenOS este același sistem de operare curat, car enu oferă lag sau aplicații inutile. Plus că v-am dat link la review-ul lui OnePlus 8T la început. Doar pentru că m-ați întrebat la început – merge să activezi VoLTE și VoWiFi, dacă urmezi pașii de aici:

Pentru curioși și pentru amatorii de statistici, vă las mai jos rezultatele de la testele sintetice:

Geekbench: aici și aici

3D Mark:

Ecran și sunet

Avem un display AMOLED de 6.55 inci, cu rezoluție Full HD+ (2400×1080) care oferă culori vibrante și nuanțe plăcute ochiului și care este întrerupt în partea de sus, stânga, de camera secundară.

Refresh rate-ul de 120 Hz mi se pare un gizmo de care nu prea ai nevoie, dar recunosc că oferă o tranziție mai smooth prin meniu. Bine, eu nu sunt gamer de felul meu, așa că nu pot aprecia cât de mult ajută asta la un joc…

Cu toate că vorbim de un vârf de gamă (deși flagshipul suprem este OnePlus 9 PRO), am descoperit că în lumina directă și puternică a soarelui, este extrem de dificil să te descurci cu el. Asta deși am ținut ecranul pe luminozitate maximă! Din ce am citit la review-erii din afară, nu este doar o problemă pe care am întâlnit-o doar eu.

Sonorizarea este și ea calitativă, dispunând de două difuzoare. Unul se află lângă mufa USB-C, iar celălalt sus, unde se termină displayul. Ca orice telefon, fie el și cu difuzoare stereo, sunetul nu este redat extrem de fidel dacă depășești 80% volum! Bine, nu cred că ascultă cineva muzică la maximum, direct pe telefon. Pentru asta avem boxe sau căști…

Camera foto și video

Punctul forte al telefonului este ansamblul de camere de pe spate. Colaborarea cu Hasselblad ar trebui să fie aspectul decisiv care să te convingă la OnePlus 9. Ei bine, nu pot spune că pe mine m-a convins în mod deosebit. Poate că aveam prea multe așteptări eu de la noua colaborare, poate am testat prea multe telefoane cu camere bune sau poate, știu, mă repet, trecerea de la 8T la 9 nu este atât de impresionantă…

A nu se înțelege că telefonul face poze slabe. Ba din contră, pentru primul model realizat în colaborare cu Hasselblad, lucrurile stau chiar bine. Pentru că firma respectivă a ajutat doar la calibrarea senzorilor de pe OnePlus 9 si 9 PRO! Abia peste câteva luni, când va veni rândul unui model T, vom vedea si lentile Hasselblad pe telefon.

Dintre cei trei senzori ai camerei principale, veți folosi în mod uzual doar doi – cel de 48 și de 50 MP. Cel de 2 MP este folosit la fotografiile în lumină joasă sau la cele alb-negru.

Avem parte și de un mod nou de fotografiere macro, care permite poze chiar mai calitative decât deja-menționatul OnePlus 8T, care are senzor dedicat. De asemenea, modul tilt-shift permite păstrarea la calitate reală a centrului fotografiei și blurarea restului. Nu prea văd multe utilizări la asta, dar este o inovație în domeniu, pe care un pasionat de fotografie sigur știe să o utilizeze la maxim! Deși nu am folosit prea mult modul PRO, am înțeles că oferă mai multe avantaje pentru profesionoști și, bonus, seamănă la interfață cu cea a camerelor Hasselblad. Daaaaar, și insist pe acest punct, la zoom mare calitatea este execrabilă pentru reclama care i se face!

Camera secundară este peste ce găsim momentan pe piață, fapt ce va bucura împătimiții selfie-urilor pentru rețelele de socializare. Mai ales fotografiile în modul portrait ies extrem de bine!

Album pe Google Photos

Baterie

Bateria de 4500mAh ar trebui să vă treacă ziua lejer. Cu toate acestea, la nevoie, puteți oricând beneficia de încărcarea rapidă la 65 W, care oferă un ciclu de încărcare complet în ~29 minute. Pentru unele modele se poate folosi și ) și Fast wireless charging 15W. Eu oricum nu am avut charger QI acasă, așa că nu am putut testa această ultimă caracteristică.

Preț, puncte pro și contra

La eMAG, modelul testat de mine, dar pe altă culoare, este listat la 3.879,99 lei, pe când cel de 8GB RAM și 128 GB memorie, dar culoarea primitp de mine, este 3.899 lei. Pe site-ul oneplus.com/ro prețurile sunt de 819 euro pentru primul și 719 euro pentru cel din urmă. Prin urmare, în funcție de modelul preferat, este mai avantajoasă una sau alta dintre opțiuni. Dacă optați pentru magazinul oficial, puteți folosi invitația de la noi, pentru a beneficia de 10 Euro reducere la accesorii.

La final concluzia mult așteptată – merită sau nu telefonul? Ei bine, dacă nu contează banii sau dacă dorești să testezi direct noul Android 12, poți cumpăra telefonul chiar dacă deții deja un OnePlus 8T. Altfel, nu prea sunt diferențe notabile – doar un an în plus suport software – între cele două modele. Cred că aici va fi marea problemă a producătorului chinez – lansarea unor modele extrem de apropiate ca și caracteristici, la doar câteva luni distanță, nu prea ajută. Rămâne de văzut dacă nu cumva vor păți la fel ca și Volkswagen cu Skoda, care nu mai vindeau Phaeton pentru că… Superb!

PRO

dual-sim, compatibil 5G

Android 12 Developer Preview disponibil deja

încărcare ultra-rapidă la 65W

încărcare wireless la 15W

autonomie bună

hardware de ultimă generație

display excelent

OxygenOS cu update rapid de la producător

senzor de amprentă integrat în display

camere foto performante

CONTRA

fără certificare IP

adună amprentele pe el ușor

nu reprezintă o mare evoluție față de OnePlus 8T

fotografiile cu zoom maxim nu sunt deloc utilizabile