Am fost la evenimentul de 100 ani de Caterpillar

Știu, nu e neapărat în zona noastră de interes, dar n-am putut să nu scriu câteva rânduri. Caterpillar, da, exact, compania cu buldozerele alea galbene super tari, a aniversat 100 de ani de activitate.

Evenimentul organizat în România a fost cu adevărat spectaculos. Recunosc, n-am nicio treabă profesională cu domeniul construcțiilor, dar întotdeauna am avut o slăbiciune pentru utilajele astea masive. Așa că am dat curs impulsului și am mers la eveniment, mai mult pentru copilul din mine, care visa să se urce în tractoare și excavatoare încă de când era mic.

Și, sincer, nu cred că sunt singurul care s-a jucat cu utilaje de jucarie prin nisip, nu? 🙂

În premieră pentru România, au fost prezentate două utilaje aniversare produse într-o ediție limitată:

Cat 432 Centennial Edition – un buldoexcavator versatil, echipat cu motor Stage V, comenzi electro-hidraulice și o cabină reproiectată pentru un plus de confort și control.

Cat D6 XE Centennial Edition – primul buldozer cu șenilă delta și transmisie electrică, gândit pentru eficiență maximă și productivitate sporită.

Ambele vin într-o culoare specială – Centennial Grey, și vor fi disponibile doar în cursul anului 2025.

Pe lângă acestea, au fost expuse și câteva dintre cele mai moderne utilaje din portofoliul Cat:

Cat 308 – miniexcavator de 8 tone, cu rotator înclinabil;

Cat 320 – excavator cu tehnologii Next Gen și cabină ultra-confortabilă;

Cat 950 – încărcător frontal pentru aplicații grele;

Cat CS16 – compactor de 16 tone cu sistem inteligent de măsurare a compactării;

Cat MH3022 – manipulator robust pe roți pentru reciclare și manipulare de materiale vrac;

Cat 265 – miniîncărcător pe șenile, cu suspensie torsională;

Și, desigur, stivuitoarele Cat, nelipsite din zona logistică și industrială.

Am făcut câteva poze și filmulețe pe care vi le las mai jos – poate reușesc să transmit măcar un pic din vibe-ul de acolo.