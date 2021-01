Galaxy Unpacked 2021 va avea loc pe 14 ianuarie

Stim deja designul si aproape toate specificatiile seriei Galaxy S21 a celor de la Samsung din diverse surse, dar evenimentul oficial va avea loc pe 14 ianuarie.

Evenimentul va fi difuzat live pe Samsung.com incepand cu ora 17:00 si in materie de telefoane stim ca vom vedea minim 3 telefoane: Galaxy S21, Galaxy S21+ si Galaxy S21 Ultra.

Telefoanele vor folosi procesorul Exynos 2100 in varianta globala si Snapdragon 888 pentru China si SUA, ecranele vor avea o rata de refresh de 120hz. In materie de preturi, desi Samsung nu a avut vanzari foarte bune in 2020, nu pare sa fi invatat nimic din acest capitol si vom vedea preturi similare cu gama S20.