AMD a depasit Intel pentru prima oara in ultimii 15 ani

Vestea vine de la PassMark, un software pentru benchmark si tine cont doar de procesoarele vandute pentru desktop-uri.

Ultima oara cand procesoarele AMD au fost mai populare decat cele AMD pe desktop-uri a fost in 2006 si dupa cum se vede pe graficul de mai jos, a fost pentru un timp foarte scurt. Totusi, seriile Ryzen au reusit sa-l trezeasca pe Intel dintr-un somn adanc. Cativa ani buni ne-a dat procesoare cu diferente de performanta infime de la un an la altul fiind lipsit de concurenta. Intel a pierdut apoi si mai mult teren prin faptul ca nu au reusit sa produca pe procesoare pe tehnologia de 7nm in anul 2020. Anul 2021 s-ar putea de asemenea sa le dea dureri de cap, deoarece AMD a anuntat ca lucreaza la Zen 4, care va fi realizat pe tehnologia de 5nm.

Conform aceluiasi PassMark insa, atat pe partea de procesoare pentru laptopuri cat si pentru servere, rezultatele nu arata deloc bine, acolo fiind dominati masiv de Intel. Primul grafic prezinta situatia pe laptopuri, in timp ce al doilea pentru servere.