Gaming news 15.08

Un nou Alone in the Dark, noutati despre remake-ul Gothic si altele.

Alone in the Dark este o serie care a stralucit in anii 90 in mediul virtual. Reboot-ul din 2008 si titlul Illumination lansat in 2015 aproape ca au ingropat definitiv seria. IP-ul nu a fost definitiv abandonat si printr-un nou trailer care pare ca duce seria inapoi la radacini, a fost anuntat un remake al titlului de unde a inceput totul.

Gothic 1 a fost titlul care m-a facut sa ma indragostesc de titluri open-world RPG. Am ramas impresionat de modul in care se desfasurau quest-urile si de interactiunea din el. Gothic II a imbunatatit reteta pe toate capitolele si a ajuns la maturitate. Gothic 3 s-a lasat asteptat ani la randul si a avut nevoie de o comunitate puternica pentru a fi o experienta fluida. Alkimia interactive, un studio nou fondat de THQ Nordic se va ocupa de remake-ul primului titlu. Exista si un demo pe Steam daca doriti sa-l incercati. Luati in considerare ca demo-ul este din 2019 si foarte probabil ca s-au schimbat multe de atunci bazat pe feedback-ul comunicatii.

Outcast a fost un titlu care a trecut pe sub radarele multora, inclusiv al meu. Desi auzisem de el, apoi de varianta remaster si toata lumea il lauda, inca nu am reusit sa-i acord o sansa. Intre timp, pentru cei care l-au jucat, apreciat si voiau mai mult, o continuare este in lucru.

Tempest Rising este un titlu RTS care imi aduce oarecum aminte de Command & Conquer si Tiberium Wars.