Gaming news saptamana 15 + Concurs!

Electronic Arts va distribui un nou titlu single-player cu o campanie de aproximativ 25 de ore. Immortals of Aveum a primit un trailer oficial cu detalii despre poveste, gameplay si vine pe 20 iulie:

Final Fantasy 16 a primit 25 de minute de gameplay:

Cerintele de sistem pentru Dead Island 2 au fost anuntate:

Suicide Squad: Kill the Justice League a fost oficial amanat pentru anul 2024. Vestea nu surprinde pe nimeni avand in vedere cat de rau arata titlul in cel mai recent trailer:

Amnesia: The Bunker mai intarzie putin si noua data de lansare este 23 mai. [sursa]

Star Wars Jedi: Survivor se apropie de lansare ( 28 aprilie) si a primit un ultim trailer:

Ghostwire: Tokyo este disponibil pentru cei care detin un abonament Game Pass. A primit si continut nou odata cu lansarea pe Xbox:

Second Extinction si Mordhau sunt gratis pe Epic Game Store.

Disclaimer: articolele de tip Gaming News doresc sa aduca intr-un singur loc informatii despre lumea gamingului precum lansari noi, trailere sau stiri. Acestea nu sunt neaparat mereu de ultima ora si nu vor include toate lansarile si titlurile.

CONCURS

Castile de gaming SPC Gear Viro Plus isi cauta proprietar. Pentru a intra in concurs trebuie sa lasati un comentariu la acest articol, care sa raspunda intrebarii: Care este jocul care v-a marcat copilaria si de ce? Pentru mine a fost Gorky 17 oferit in primavara anului 2002 de revista Level. A fost jocul cartierului pentru mai bine de 1 an de zile si a ajutat la formarea unor prietenii, care 21 de ani mai tarziu inca tin si nu se rezuma doar la gaming.