Renault Captur 2020 1.5 dCi EDC (automat) review: plăcut impresionat

Am avut pentru un weekend un Renault Captur 2020 în teste. Vă spun doar atât de la început: mașina mi-a depășit destul de mult așteptările. Mai multe în review-ul de mai jos.

Am primit mașina în teste de la Auto Europa – Timisoara (concesionar Dacia, Renault, Nissan), companie de la care am mai testat și noul Nissan Qashqai, noul Renault Kadjar, niste Dustere, Nissan Leaf, Noul Nissan Juke, Noul Logan Stepway și altele.

Cine mă cunoaște știe că nu mai sunt fan diesel de vreo câțiva ani și că, dimpotrivă, sunt un împătimit susținător al mașinilor electrice. Însă, de asemenea, dacă citiți ArenaIT probabil ați văzut că am aflat în exclusivitate ca Renault Captur Plug-In Hibrid (E-Tech) vine în România. Între timp, lansarea s-a și întamplat și livrările încep în decembrie. Iar faptul că știam că acest Captur va veni și într-o variantă ce poate fi folosită în mod 100% m-a făcut tare curios să-l testez.

Dotari si specificatii

Mașina primită în teste de mine a fost în echiparea Intens șî avea o grămadă de opțiuni utile. Totuși, nu era echipată 100% și mai multe dotări pot fi puse pe ea, voi aminti doar câteva dintre ele, pe care eu mi le-aș pune dacă aș lua mașina:

încărcare wireless telefon

ecran de 9 inch – fără BOSE, pentru că sistemul audio standard se aude foarte bine

volan încălzit

cameră video pentru mers cu spatele

senzori de parcare față

Și cam atât. Aș fi vrut să văd și cruise control adaptiv (ACC) pe Captur însă, se pare, va veni doar pe varianta E-Tech Plug-in Hibrid. Păcat, pentru că mașina era dotată cu un radar de distanță față de următoarea mașină, iar cred că opțiunea unui ACC ar fi mai mult software decât hardware.

Dar haideți să vedem ce dotări avea mai exact mașina, trecând peste cele care mi-ar fi plăcut să fie:

climatizare automată

frânare automată de urgență cu protecție pentru pieteni și cicliști

toate geamurile electrice

scaune încălzite

sistem de 7 inch cu Android Auto și Apple Car Play

afișaj bord de 7 inch

lumini full LED

senzori de ploaie și lumini

keyless entry & go

senzori de parcare spate

Cu alte cuvinte, o mașină foarte dotată care cu puține opțiuni poate deveni perfectă din acest punct de vedere.

Am apreciat foarte mult sistemul de keyless entry și go, un sistem pe care în afară de Renault nu prea l-am mai văzut la mașini din clasa asta și care închide și deschide mașina singur, fără a trebui să apeși vreun buton. Tot ceea ce trebuie să faci e să ai cheia (cartela) la tine și să te apropii sau îndepărtezi de mașină.

De asemenea, navigația am folosit-o non stop cu Apple CarPlay sau Android Auto și, cum m-am obișnuit deja de la Renault, s-a mișcat impecabil. Și mai mult, avem patru porturi USB în toată mașina: două în față (pot fi folosite simultan cu navigația) și două în spate. Așa ar și trebui să fie în 2020.

Nu în ultimul rând, cum spuneam, sistemul audio se aude foarte bine și la volum înalt (nu la maxim) cu bas puternic și înalte clare. Dacă nu ești foarte pretențios nu cred că ai nevoie de echipare BOSE.

Aspect interior și exterior

Exterior. Vechiul Captur nu ieșea foarte tare în evidență dar, chiar și așa, a fost pe lista noastră când ne-am luat mașină nouă acum trei ani. În schimb, acest nou Captur arată bine de tot din toate punctele de vedere. Renault a luat design-ul de pe Megane (care era deja pe Megande ceva timp) și l-a pus și pe Clio și Captur. Mașinile arată foarte foarte bine și din față și din spate.

Doar din lateral noul Captur mai aduce cu vechia variantă.

Interior. La capitolul interior am fost și mai plăcut impresionat, pentru că acesta arată foarte bine și materialele parcă au devenit mult mai bune de la ultima generație. Mi se pare chiar mai bune decât Megane, și pe alocuri, de pe Kadjar.

Scaunele, cum ne-am obișnuit deja de la Renault, sunt bine profilate și sunt destul de arătoase. Varianta condusă de mine avea o combinație piele + textil, însă pielea nu ajungea pe marginile interioare, perfect pentru a nu te face să te supraîncălzești.

Mi-a plăcut mult și bordul, care acum e mult mai elegant și mai bine finisat și unde găsiți butoanele pentru climă puse pentru prima dată pe Duster.

Tinuta de drum, confort si motorizare

Conform. Mașina mi se pare perfectă pentru două persoane în orice condiție. Pentru patru persoane e ok dacă nu mergi mai mult de un weekend undeva. Noi am fost trei persoane cu o grămadă de bagaje la munte. N-am simțit nevoia de mai mult. Vedeți în poze că portbagajul e destul de încăpător și, în plus, mai are o zonă generoasă de depozitare sub podea.

La drum lung mașina este neașteptat de confortabilă. Pentru noi, a fost și neașteptat de încăpătoare. S-au făcut progrese la capitolul organizarea spațiului. După 300 km parcurși într-o zi n-am simțit nicio urmă de oboseală, semn că scaunele au fost potrivite pentru noi. De asemenea, zgomotul de rulare nu este deloc mare și, cumva și mai surprinzător, zgomotul motorului diesel nu e unul deranjant. Mult mai silențios decât la Qashqai-ul din dotare.

Însă după 750 km parcurși cu această mașină pot să spun că m-am obișnuit aproape complet cu ea și plecările mele de loc erau aproape perfecte.

Vineri dupămasa, la dus, a fost foarte cald afară. Peste 34 de grade. Pot să spun că am simțit că aerul condiționat nu prea face față la astfel de temperaturi și ceea ce ieșea pe gurile de ventilație nu era extrem de rece. De aceea, dacă de obicei îl ținem la 22 de grade, acum a trebuit să coborâm chiar și sub 20 de grade. Până la urmă ne-am descurcat și nu a fost o problemă atât de mare dar poate deveni deranjantă.

Motorizare. Motorul de 1.5 dci este unul deja arhicunoscut. M-a impresionat că e silențios și cam atât. Nu e o mașină de viteză dar chiar și așa, cei 115 cai trag suficient cât să te descurci în depășiri calculate pe drumurile patriei. Unde m-a impresionat a fost consumul, despre care voi vorbi mai încolo.

Ținută de drum. Mașina stă bine pe drum și chiar dacă are o gardă la sol de aproape 18 cm (sub SUV-uri dar peste hatchback-uri) nu se înclină exagerat în curbe. Cred că e înălțimea ideală pentru a merge prudent dar liniștit și pe drumuri neasfaltate sau forestiere. Așa că dacă obișnuiți să faceți asta, puteți să o faceți, mai cu grijă, și cu Captur.

Pe autostradă la 130 km nu se simte nicio urmă de lipsă de stabilitate și te simți tot timpul în sigurantă.

Am folosit mult pilotul automat și mi-ar fi plăcut, cum ziceam, să fie și adaptiv, pentru că mașina are un radar care-ți arată distantă până la cel din față. De asemenea, mașina știe să țină și banda de rulare, însă nu o face precum Nissan Juke, prin păstrarea mijlocului benzii, ci mai degrabă corectează traiectoria dacă te apropii de una din margini.

Însă nu poate fi totul perfect, nu? Cutia de viteze (EDC – dublu ambreiaj cu 7 trepte) necesită un oarecare timp de acomodare. Plecările de pe loc trebuie făcute cu mare finețe fără auto-hold activat sau doar printr-un mic impuls aplicat pedalei de accelerație cu auto-hold activat. În caz contrat, mașina pleacă destul de repede de pe loc și ai senzația de smucitură sau plecare în trombă. Asta am simțit și relatat și despre noul Juke.

În rest, cutia schimbă bine și după treptele 2-3 nu mai simți schimbările de viteză deloc. Acestea se fac la timp și nu te lasă fără putere la nevoie. Am urcat și coborât Transfăgărășanul iar schimbările de viteză au fost de fiecare dată ce trebuie.

Ai trei moduri de folosire a mașinii: eco, normal și sport. Am încercat Sport și Eco și ambele se simt că fac ceva: pe Eco e mult mai leneșă mașina iar pe Sport o ține turată și întărește volanul. Am mers 95% din timp pe normal.

Consum de carburant

După 750 km, din care vreo 500 pe autostradă cu 130 km/h și vreo 70 pe Transfăgărășan, consumul a fost de 5.5 litri/100 km. Un consum foarte bun, dacă mă întrebați pe mine. Cu cel puțin un litru mai puțin decât ceea ce obțin eu cu 1.6 dci X-Tronic în aceleași condiții.

Cu mașina asta se poate obține foarte ușor un consum de sub 5 litri la suta de kilometri.

Consum instant

Consum la 130 Km/h pe drept Consum la 90 km/h & Distanta pana la masina din fata

Consum la jumătatea drumului, preponderent autostradă

Consum final

Prețuri și concluzie

Ceea ce am testat eu pleacă de la 22700 Euro fără reduceri sau Rabla. Merită din plin o cutie automată, dar asta deja v-am mai spus-o de fiecare dată.

Renault Captur m-a impresionat plăcut din toate punctele de vedere, de la design exterior la materialele folosite în interior și confortul oferit. Abia aștept să ajungă versiunea PlugIn Hibrid (E-TECH) și la noi și să o testez. E chiar pe lista mea pentru următoarea mașină.

În afară de cutia de viteze cu care trebuie să te obișnuiești și aerul condiționat ușor subdimensionat nu am nimic de reproșat acestei mașini.