GeForce Now – review la un an de la lansare

GeForce Now, platforma care a venit sa schimbe felul in care ne jucam si pe ce ne jucam, a implinit un an de la lansare. Asa ca tragem linie si vrem sa vedem cum a evoluat aceasta platforma, ce putem face cu ea si incotro se indreapta toata nebunia asta.

Ce este GeForce Now? Teoretic ar fi trebuit sa stiti, practic nu toata lumea este obligata sa fie la curent cu ce se intampla prin lumea gaming-ului. Insa daca esti cel putin amator trebuie sa cunosti platforma pentru ca te poate ajuta cel putin o data.

GeForce Now este un serviciu oferit de Nvidia tututor celor care nu au un hardware suficient de puternic pentru a rula jocuri. Este o platforma unde gasesti jocuri de toate felurile si pe care le poti juca pe ce dispozitiv vrei tu. Daca ai un PC de tip cartof sau un telefon vechi, dar totusi ai vrea sa incerci titluri noi, afla ca o poti face fara probleme.

Pentru ca actiunea nu se intampla la tine pe dispozitiv ci pe serverele Nvidia. Practic Nvidia iti ofera puterea lor de procesare, iar tu profiti de ea pe dispozitivul tau ca sa te bucuri de titlurile tale preferate pe care in mod normal nu le-ai putea rula.

GeForce Now este disponibil pe mai multe platforme. Poti sa te joci pe laptop sau PC, pe telefon, pe tableta (indiferent ca este iOS sau Android sistemul de operare) si chiar si pe Chromebook.

Pentru Android exista o aplicatie dedicata, insa pentru iPhone si iPad este in acest moment este disponibil doar in browser-ul Safari in stadiul de Beta. In curand vom vedea, sper, o aplicatie. In rest pentru Mac, Windows sau Chromebook puteti descarca GeForce Now fara probleme.

Trebuie sa aveti un cont de Nvidia, iar ca sa rulati jocurile disponibile in platforma respectiva trebuie sa le detineti. De exemplu Assassin’s Creed Valhalla apare in platforma, dar nu te gandi ca il poti juca imediat cum il vezi. Nu, jocul trebuie sa il ai cumparat pentru ca te vei loga ulterior pe Ubisoft Connect sau Epic Games ca sa accesezi jocul. Depinde de unde l-ai luat.

Sunt si titluri Free To Play cum ar fi Apex, Rocket League, Fortnite, Destiny 2, Warframe sau World of Tanks. Am gasit inclusiv League of Legends si DOTA 2 pe platforma.

Jocurile Free To Play le accesezi direct si te vei loga in respectivul joc daca iti cere cont. Eu ca jucator de LoL a trebuit doar sa deschid jocul din GF Now si sa imi introduc datele de logare cum fac in mod normal. Nu este nimic schimbat. Jocul nu l-am descarcat in PC ci a rulat in cloud ca si cum l-as fi avut instalat in PC.

Culmea este ca acasa am 50ms si prin GF Now la birou aveam doar 8ms, nu stiu cum. Nu am avut nici o intarziere, nici un fel de delay sau de probleme care sa-mi cauzeze o experienta neplacuta. Am rulat jocul la fel de bine precum il rulez pe propriul meu PC. Recunosc ca ulterior ping-ul a crescut la 40ms dar tot este mai mic decat am eu acasa.

Lista de jocuri o puteti gasi AICI.

Tot ce ai nevoie ca sa rulezi jocurile, pe langa faptul ca trebuie sa le detii, este o conexiune buna la internet. Nu cred ca asta este o problema din moment ce noi avem un net extraordinar in Romania. Chiar nu cred ca asta ar putea fi o problema pentru noi.

M-am jucat WD Legion si LoL si va spun sincer ca nu am avut nici un fel de delay. Totul a rulat absolut perfect la rezolutia recomandata de Nvidia. Pentru ca in functie de conexiunea la internet iti spune cat de bine poti juca respectivul joc.

Toate bune si frumoase, nimic de criticat foarte rau. De fapt nici nu as vrea sa adaug critici acestui serviciu pentru ca este prea devreme. Insa trebuie sa va zic si mici neajunsuri pe care le-am intalnit.

In primul rand conexiunea la internet. Eu am abonamentul de 1Gbps de la Digi si Nvidia imi spune ca am un net slab. La fel am patit si la birou unde netul este la fel de bun. Astfel mi-a limitat rezolutia la 720p cand monitorul meu este 4K.

O alta limitare sa-i spunem este absenta Ray Tracing-ului pentru abonamentul free. Este normal pana la urma, nu fiti rai. Abonamentul gratis iti ofera acces limitat la server-ul Nvidia. Ai timpi un pic mai mari de incarcare, nu ai Ray Tracing si te poti juca o perioada limitata, cred ca maxim o ora.

Vrei sa te bucuri de toate beneficiile? Atunci iti cumperi un abonament Founders care costa 27.45 lei pe luna si ai inclusiv prioritate pe server, dar si o durata mai mare de jucat (6 ore).

Pentru ca Nvidia si-ar pune singura bete-n roate cu acest serviciu daca nu ar exista anumite limitari. Ganditi-va ca Nvidia produce placi video, dar tot ei iti dau optiunea sa te joci de pe un PC de tip cartof toate jocurile moderne. Ce motiv mai ai sa cumperi o placa video?

Exact! Serviciul este foarte bun pentru noi, dar cred ca Nvidia nu si-a dat seama ca ar putea sa-si creeze singura o problema. Cum a facut si cu RTX 3060Ti vs RTX 3070.

Asadar, aceste limitari le consider normale. Vrei Ray Tracing? Vrei DLSS? Vrei sa te joci mai mult si vrei ca totul sa se incarcare rapid? Ok, cumpara un abonament. Vrei doar sa te joci cele mai noi titluri din cand in cand? Nu esti pretentios si ai timp cel putin o ora pe zi sa te joci? Iti este suficient abonamentul free.

Spuneam ca GF Now merge pe orice calculator, televizor, laptop, telelefon. Pentru PC exista cateva limitari, adica nu poti rula chiar pe un Pentium 4. Ai nevoie de un PC cat de cat modern.

Procesor dual-core cu frecventa minima de 2GHz

4GB de memorie RAM

Placa video care suporta DirectX 11

La Mac-uri nu prea sunt probleme, merg cam toate inclusiv modele din 2009. Nu va faceti griji.

In plus poti folosi si un controller Sony DualShock, Xbox sau Logitech.

Faptul ca GF Now este doar o platforma generala si tu de fapt te folosesti in continuare de platforma preferata (Steam, Ubisoft, Epic) mi se pare foarte tare. Daca vrei sa folosesti Steam te loghezi pe Steam in momentul in care intri in joc. Daca jocul se afla si pe Epic sau Ubisoft iti alegi platforma pe care o doresti. GF Now nu influenteaza cu absolut nimic acest lucru pentru ca doar iti pune la dispozitie server-ul pe care rulezi.

In schimb pe televizor ai nevoie de Nvidia Shield si de un controller sau un mouse si o tastatura. Eventual poti sa te joci pe telefon dar sa faci stream pe televizor 😀

In concluzie, la un an de la lansare, Nvidia GeForce Now a venit cu multe titluri populare. Ai multe jocuri Free pe care le poti incerca, dar si titluri celebre si chiar si cu Ray Tracing la bord. Nvidia pune mare accent pe aceasta platforma si consider ca ar putea reprezenta viitorul intr-o forma sau alta.

Nici nu trebuie sa platesti pentru acest serviciu daca vrei sa-l incerci, iar daca consideri ca vrei mai mult ti-am mai zis mai sus. Conluzia mea este ca GF Now merita banii daca nu vriei sa investesti intr-un PC nou si relativ scump.