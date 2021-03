GeForce Now vs Stadia – care este mai bun si de ce

Serviciile de cloud gaming ne-au surprins placut. Ne-au dat sperante cand au aparut si am crezut ca imediat o sa vedem o revolutie. Nu a fost sa fie asa. Inca nu se vorbeste mult despre ele si deja avem doi jucatori importanti pe piata: Google si Nvidia. Astazi o sa vreau sa fac o comparatie intre serviciile lor, Stadia si GeForce Now.

Daca despre GFN tot aud si vad stiri, despre Stadia nimic. Din contra…Recent am aflat ca Google si-a inchis propriul studio pentru Stadia, deci ei nu mai produc nimic intern. Vedeti stirea AICI.

Mai mult, Stadia a intrat in Romania de cateva luni, deci pana acum doar Nvidia avea ceva de oferit. In acelasi timp, Nvidia a pompat puternic in GFN, lista de jocuri este actualizata saptamanal si tot timpul citesc noutati despre acest serviciu.

Haideti sa o luam pe capitole si sa vedem cine are cel mai mult de oferit si care este serviciul de cloud gaming cel mai bun pe care il poti alege acum in Romania.

Unde ne jucam?

M-am pus in locul unui gamer cu posibilitati limitate. Daca vrei sa rulezi cele mai noi titluri clar ai nevoie de un PC puternic si nu toti isi permit acest lux, iar daca persoana in cauza este un pustan de 12-14 ani sigur nu are un PC puternic. Asadar, cum accesam cele doua servicii?

Atat Google Stadia cat si GeForce Now sunt compatibile cu orice platforma. Fie ca ai un laptop cu Windows sau Mac, Chromebook, Linux, telefon sau tableta cu Android/iOS sau chiar un TV Smart, ambele servicii sunt perfect compatibile.

Pana aici egalitate, ne putem juca de oriunde, asta-i ideea.

Ce ne putem juca?

Aici se schimba lucrurile. Ambele servicii sunt complet diferite la acest capitol si din punctul meu de vedere GeForce Now este invingator. De ce?

Pentru ca GFN nu te obliga sa cumperi jocuri. Atunci cand alegi sa te joci folosind acest serviciu iti detecteaza automat jocurile din toate platformele. Fie ca ai Steam sau Epic, GFN stie ce jocuri ai si le poti rula.

Nu la fel se intampla pe Stadia. Google te obliga sa cumperi jocul pe platforma Stadia chiar daca tu il ai deja cumparat pe Steam. De asta spun ca aici castiga clar Nvidia.

Totusi, o problema comuna exista. Daca alegi sa te joci un joc competitiv tu sigur o sa ai delay sau lag, fie el mic. Acest lucru reprezinta un dezavantaj urias fata de ceilalti jucatori. Nu recomand nici Stadia si nici GFN pentru jocurile online.

Totusi, atat Google cat si Nvidia au incercat sa adauge cat mai multe jocuri. Google sa le adauge in platforma lor iar Nvidia sa oferte suport pentru cat mai multe jocuri.

Aici are clar de castigat Nvidia pentru ca nu mai trebuie sa cumperi jocul a doua oara si saptamanal apar jocuri noi ce pot fi jucate prin aceasta platforma. Deci Nvidia din nou castigatoare.

Calitate

Cred ca putem sa cadem de acord ca toti ne dorim calitate. Stadia promite ca ofera rezolutie 4K la 60FPS pe cand Nvidia are doar Full HD la 60FPS. Evident ca si consumul de resurse este mai ridicat cand ai rezolutie 4K. Dar!

Desi pe hartie Stadia oferta 4K, calitatea nu este tocmai 4K. Daca ati incercat serviciul o sa vedeti ca nu arata a 4K. Este un upscaling de la Full HD si nu toate jocurile stiu sa ruleze in 4K. Daca Stadia ofera in timp 4K la calitate maxima clar va fi un avantaj. Deci este 4K dar nu este 4K.

In schimb, Nvidia cu Full HD la 60FPS mi se pare ca se vede o idee mai bine. Aici este valabila vorba aia cu practica bate teoria.

Un alt aspect de luat in calcul este viteza la internet. Nu cred ca in Romania sunt probleme, toti avem net stabil. Insa altceva vreau sa spun. Daca in timpul unui meci sunt probleme cu conexiunea fiecare platforma reactioneaza diferit. La Google incepi sa pierzi frame-uri si se blocheaza, iar GFN iti scade calitatea audio si video, dar jocul merge mai departe.

Un alt aspect important legat de calitate sunt tehnologiile jocurilor. Pe Stadia nu te poti juca jocuri cu Ray Tracing sau DLSS asa cum o poti face pe GFN.

Totusi, Nvidia profita de aceasta oportunitate si ofera acces la aceste tehnologii doar pentru cei care aleg un abonament premium.

Cat costa?

Ambele servicii ofera posibilitatea de a folosi platforma gratuit. In cazul GFN primesti pentru abonamentul gratuit doar o ora de gaming, rezolutie Full HD la 60FPS si acces pe server cand este loc. Stadia ofera aceeasi rezolutie, timp nelimitat dar doar 2 jocuri gratuite.

Abonamentele cu plata sunt diferite si preturile sunt clar mult mai prietenoase la Nvidia. Daca pentru Stadia platesti 10 euro, Nvidia iti cere doar 5 euro pe luna.

Limitarea la o ora de gaming in cazul abonamentului gratuit pune iar o problema jucatorilor competitivi. Ce te faci daca jocul de LoL dureaza mai mult de o ora?

Concluzie

Intr-un final pretul conteaza. Pentru 5 euro pe luna primesti o experienta completa: tehnologii Ray Tracing si DLSS, calitate video si audio buna, nu platesti jocurile si ai prioritate pe server.

Din pacate Google trebuie sa mai lucreze la Stadia pentru a tine pasul cu Nvidia. Doar o rezolutie 4K aruncata pe hartie nu inseamna neaparat ca lucrurile sunt roz. Nu totul se rezuma la asta.

Din punctul meu de vedere merita sa le incarcati pe amandoua, insa Nvidia s-ar putea sa va placa mai mult si am enumerat motivele mai sus.