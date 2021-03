realme 7 – un telefon de buget care mi-a intrecut asteptarile

realme, un brand care face parte din grupul BBK alaturi de Oppo, Vivo si OnePlus, a intrat de curand si pe piata din Romania. Colegul meu Alex a testat deja realme 7 Pro. La mine a ajuns varianta non pro si am fost curios cum se comporta acest telefon.

Pentru inceput aflati ca realme 7 este disponibil la eMAG la pretul de 878 lei.

Recunosc, atunci cand primesc la test un telefon atat de ieftin asteptarile mele sunt zero. Nu am nici o pretentie de la un telefon care costa 800 de lei si faptul ca functioneaza si ca iti permite sa faci o fotografie este perfect.

La aceasta suma nu poti avea pretentii deloc din punctul meu de vedere. Totusi, am invatat in ultimii ani ca din China pot veni produse ieftine si bune. Si desi am o problema personala cu chinezii, atunci cand ofera un produs bun nu pot sa ma prefac ca nu exista.

Stiti deja ca sunt utilizator de iOS de prin 2015, insa nu am refuzat niciodata sa testez terminale cu Android. Din contra, chiar folosesc un Android ca telefon secundar, un ASUS Zenfone.

realme 7 este un telefon de buget, iar compania se adreseaza in special tinerilor. Voi incerca sa va detaliez telefonul cat de bine pot iar voi sa trageti o concluzie la final.

Specificatii

Procesor: MediaTek G95

Ecran: 6.5 inch IPS, 2400 x 1080 pixeli, 90Hz

RAM: 6GB

Stocare: 64GB

Slot microSD

Camera foto: 48MP, 8MP, 2MP, 2MP

Camera frontala: 16MP

Baterie: 5000mAh

Incarcare rapida:30W

Deja este clar pentru toata lumea care sunt punctele forte ale acestui telefon. realme 7 are doar cateva puncte cheie pe care mizeaza: ecran la 90Hz, baterie mare cu incarcare rapida, procesorul si camera foto. Sa le luam pe rand.

Design

Life in plastic, it’s fantastic cum spune si celebra melodie. Se simte neasteptat de bine in mana si lasa impresia de telefon solid si bine facut. Si chiar este. Imbinarile sunt bune, finisajele la fel, nu scartaie si nici nu zici ca ai in mana o bucata de plastic.

Rama care inconjoara telefonul imi lasa impresia ca ar fi metal, insa este foarte posibil sa fie un plastic de foarte buna calitate. Este greu sa-ti dai seama.

Butoanele de volum tip pastila pe partea stanga, butonul de power pe partea dreapta ce integreaza si senzorul de amprenta, jack pentru casti la baza, USB Type C si un difuzor. Ce mi-a placut in mod special este difuzorul pentru convorbiri foarte frumos incastrat in rama de sus.

Plasticul este mat pe capacul din spate si este usor alunecos. Desi se simte placut trebuie avut grija cu el. Poate aluneca foarte repede si recomand utilizarea unei huse de protectie.

Apropo, telefonul vine cu folie de protectie si husa in pachet.

Mie imi place telefonul, este frumos si se simte placut.

Ecran

Pentru un telefon sub 1000 de lei mi se pare foarte tare sa integreze un ecran de 90Hz si rezolutie buna. 2400 x 1080 pixeli sunt suficienti pentru orice. Ecranul este o bijuterie, se vede foarte bine are culori naturale dar nu este foarte luminos. In bataia directa a soarelui poate pune mici probleme.

Nu stiu ce fel de protectie are pe ecran, nu suporta HDR dar este un ecran ce ofera imagini de buna calitate la un pret mic. Faptul ca raspunde bine la atingere, are o rata de refresh mare, o rezolutie mai mult decat decenta si culori bune ma face sa spun ca realme 7 are un ecran de telefon mult mai scump.

Sunet

Mediocru si atat. Nu intru in detalii.

Camera foto

Din nou am fost palmuit. Telefonul m-a impresionat placut din toate punctele de vedere. Camera foto este foarte buna. Din pacate pozele native nu sunt la 48MP. Daca vrei sa folosesti camera de 48MP trebuie sa treci din meniul camerei pe modul de 48MP. Asta mi se pare ciudat.

In mod normal foloseste camera de 8MP, ceea ce nu e rau. Numarul de MP nu inseamna neaparat o calitate mai buna a imaginii, stiti asta deja. Dar mi se pare ciudat ca nu foloseste by default camera de 48MP.

Asta este un minus din punctul meu de vedere. Totusi, pozele sunt bune, iar pe modul Portrait chiar se descurca bine. Peste asteptari.

La filmare sta la fel de bine. 4K la 30FPS sau FHD la 60FPS. Aveti mostre mai jos.

Are si o camera ultra wide care se descurca decent, insa zoom-ul nu mi-a placut deloc. Atat de mult nu mi-a placut ca am uitat sa-l utilizez pentru acest review. Deci nu, uitati de asa ceva.

Telefonul mai ofera si Night Mode sau Macro Mode, inclusiv Expert Mode. De Expert Mode nu m-am atins, e clar ca e pus acolo doar pentru umplutura. Dar despre Night Mode si Macro Mode pot sa va spun ceva. Mostre foto aveti mai jos.

Modul Macro este decent…pozele ies foarte intunecate si la colturi sunt distorsionate. Night Mode este egal cu zero. Proceseaza imaginea 2-3 secunde dar rezultatul este cel pe care il vedeti si voi.

Autonomie

Telefonul poate sa ofere doua zile reale de autonomie. Adica il folosesti de dimineata de la 8:00 pana seara la ora 22:00, iar in urmatoarea zi mai poti face asta inca o data. Chiar rezista bine. Totusi, nu va luati dupa ce spun eu. Autonomia difera de la utilizator la utilizator. Eu nu am folosit Bluetooth, nu am folosit date mobile. Conteaza.

Software

Foarte curat. Se misca bine, nu are multe aplicatii inutile. Este tinut la zi cu update-uri constante ceea ce ma bucura, iar experienta este una placuta. Ajuta si ecranul la 90Hz care te face sa crezi ca telefonul este mai rapid.

Concluzie

realme, brandul realme, surprinde. Asa cum a surprins si OnePlus cu primele modele, Xiaomi la inceput de drum sau chiar Oppo. Sigur, este o etapa. Ati observat si voi evolutia preturilor. OnePlus are telefoane de 1000 de euro…Si realme va ajunge acolo peste cativa ani, dar pana atunci propun sa ne bucuram de aceste telefoane ieftine si bune.

realme 7 este un telefon bun, corect si cu un pret foarte mic. Merita fiecare leu din punctul meu de vedere.