Nvidia GeForce NOW in 2024 – ce ofera, cat costa si daca merita

GeForce Now nu cred ca mai necesita o prezentare detaliata. Platforma lansata in 2019 cu rolul de a oferi acces la jocuri si la divertisment celor care nu au un hardware suficient de puternic. La cativa ani seriosi de la debut, GFN este actualizata cu o multime de jocuri si tehnologii. Va spun mai jos unde s-a ajuns astazi

GeForce Now este un serviciu oferit de Nvidia tututor celor care nu au un hardware suficient de puternic pentru a rula jocuri. Este o platforma unde gasesti jocuri de toate felurile si pe care le poti juca pe ce dispozitiv vrei tu. Daca ai un PC de tip cartof sau un telefon vechi, dar totusi ai vrea sa incerci titluri noi, afla ca o poti face fara probleme.

Pentru ca actiunea nu se intampla la tine pe dispozitiv ci pe serverele Nvidia. Practic Nvidia iti ofera puterea lor de procesare, iar tu profiti de ea pe dispozitivul tau ca sa te bucuri de titlurile tale preferate pe care in mod normal nu le-ai putea rula.

GeForce Now este disponibil pe mai multe platforme. Poti sa te joci pe laptop sau PC, pe telefon, pe tableta (indiferent ca este iOS sau Android sistemul de operare) si chiar si pe Chromebook.

Trebuie sa aveti un cont de Nvidia, iar ca sa rulati jocurile disponibile in platforma respectiva trebuie sa le detineti. De exemplu Assassin’s Creed Valhalla apare in platforma, dar nu te gandi ca il poti juca imediat. Jocul trebuie sa il ai cumparat pentru ca te vei loga ulterior pe Ubisoft Connect sau Epic Games ca sa accesezi jocul. Depinde de unde l-ai luat.

Sunt si titluri Free To Play cum ar fi Apex, Rocket League, Fortnite, Destiny 2, Warframe sau World of Tanks. Am gasit inclusiv League of Legends si DOTA 2 pe platforma.

Jocurile Free To Play le accesezi direct si te vei loga in respectivul joc daca iti cere cont. Eu ca jucator de LoL a trebuit doar sa deschid jocul din GFN si sa imi introduc datele de logare cum fac in mod normal. Nu este nimic schimbat. Jocul nu l-am descarcat in PC ci a rulat in cloud ca si cum l-as fi avut instalat in PC.

Nu am avut nici o intarziere, nici un fel de delay sau de probleme care sa-mi cauzeze o experienta neplacuta. Am rulat jocul la fel de bine precum il rulez pe propriul meu PC. Recunosc ca ulterior ping-ul a crescut la 40ms, dar eu in mod normal am 38ms deci nu este o problema.

Lista de jocuri o puteti gasi AICI. Sunt peste 1800 de jocuri, multe extrem de populare de la Steam, Epic Games, Ubisoft, EA sau GOG.com.

Tot ce ai nevoie ca sa rulezi jocurile, pe langa faptul ca trebuie sa le detii, este o conexiune buna la internet. Nu cred ca asta este o problema din moment ce noi avem un net extraordinar in Romania. Chiar nu cred ca asta ar putea fi o problema pentru noi.

M-am jucat WD Legion si LoL si va spun sincer ca nu am avut nici un fel de delay. Totul a rulat absolut perfect la rezolutia recomandata de Nvidia. Pentru ca in functie de conexiunea la internet iti spune cat de bine poti juca respectivul joc.

Am incercat si un titlu cu Ray Tracing care mie imi place foarte mult, Control. Pot sa zic ca s-a comportat excelent. Parca eram pe calculatorul meu, nu am simtit nici o diferenta in utilizare. Aveam dubii in ceea ce priveste lagul sau micile intarzieri cauzate de server, insa nu am intampinat astfel de probleme.

Eu am un sistem foarte puternic, insa contul meu este folosit de un prieten care are un desktop de acum 7 ani si inca foloseste o placa video Nvidia GeForce GTX 960 de 2GB. Va dati seama ca in prezent toate jocurile au nevoie de macar 8GB VRAM ca sa ruleze bine. Pentru el este mina de aur acest serviciu si este folosit constant pana va reusi sa-si faca upgrade la un PC mai de doamne ajuta.

O alta limitare sa-i spunem este absenta Ray Tracing-ului pentru abonamentul free. Este normal pana la urma, nu fiti rai. Abonamentul gratis iti ofera acces limitat la server-ul Nvidia. Ai timpi un pic mai mari de incarcare, nu ai Ray Tracing si te poti juca o perioada limitata.

Mai exista abonamentele de o zi, Priority Day si Ultimate Day. Sunt valabile 24 de ore si ofera aceleasi beneficii dar doar pentru o zi, dupa cum spune si numele.

Faptul ca GF Now este doar o platforma generala si tu de fapt te folosesti in continuare de platforma preferata (Steam, Ubisoft, Epic) mi se pare foarte tare. Daca vrei sa folosesti Steam te loghezi pe Steam in momentul in care intri in joc. Daca jocul se afla si pe Epic sau Ubisoft iti alegi platforma pe care o doresti. GF Now nu influenteaza cu absolut nimic acest lucru pentru ca doar iti pune la dispozitie server-ul pe care rulezi.

In schimb pe televizor ai nevoie de Nvidia Shield si de un controller sau un mouse si o tastatura.

In concluzie, Nvidia GeForce Now a venit cu multe titluri populare. Ai multe jocuri Free pe care le poti incerca, dar si titluri celebre si chiar si cu Ray Tracing la bord. Nvidia pune mare accent pe aceasta platforma si sunt sigur ca daca nu avea succes nu mai discutam despre ea in prezent.

Faptul ca acum exista titluri cu Ray Tracing si DLSS direct in GFN mi se pare o chestie interesanta. Profiti de cele mai bune tehnologii grafice in acest moment si nu trebuie sa ai un hardware dedicat. Daca aveam asa ceva pe vremea cand eram pustan….