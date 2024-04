Opinie nepopulară: Orange oferă suport 24/7 doar teoretic

Acum ceva vreme am renun╚Ťat ╚Öi la ultimul abonament Orange de pe numele meu, cel pe care ├«l folosea cineva din familie. De atunci nu am mai interac╚Ťionat cu operatorul portocaliu.

Cu toate acestea, membrul familiei despre care am scris mai sus ├«nc─â mai are un num─âr de telefon fix de pe vremea Romtelecom, trecut la Orange c├ónd au cump─ârat partea de internet ╚Öi telefonie fixe de la Telekom. Pentru c─â sunt mai obi╚Önuit cu tehnologia ╚Öi cu interac╚Ťiunile online, am fost rugat s─â ├«mi instalez aplica╚Ťia My Orange pe telefonul meu.

Prin urmare, c├ónd au ├«nceput problemele, adic─â persoana respectiv─â a r─âmas tot mai des f─âr─â internet ╚Öi semnal la telefon (faimosul ton de ocupat, pentru cei care mai ╚Ötiu), am fost rugat s─â verific cu Orange ├«n ce m─âsur─â se poate remedia. Mai ales c─â, erau la acel moment, deja patru zile f─âr─â servicii oferite…

Din motive de operativitate, fiind dup─â o zi ├«ntreag─â de ╚Öedin╚Ťe ╚Öi de vorbit la c─â╚Öti, am ales s─â folosesc taman aplica╚Ťia mai sus men╚Ťionat─â, mai ales c─â era destul de t├órziu ╚Öi ╚Ötiam deja c─â au un chatbot – Djingo – care este disponibil 24/7. Ei bine, iat─â care a fost rezultatul:

Practic Orange a f─âcut o rom├óneasc─â ╚Öi au anun╚Ťat ceva, dar au oferit mult mai pu╚Ťin. ╚śi nici nu era ├«nceput─â campania electoral─â… ╚śi da, am ├«ncercat de mai multe ori, ba chiar ╚Öi a doua zi, cu acelea╚Öi rezultate. P├ón─â la urm─â a sunat persoana ├«n cauz─â direct la call center, c─â doar de aia are abonament mobil, dar ideea r─âm├óne: degeaba te lauzi cu suport┬áround the clock dac─â nu oferi asta!