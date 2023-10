Netflix are în plan noi măriri de abonamente

După restricțiile de partajare a parolei de la Netflix, o altă veste dă fiori abonaților: posibila mărire a prețurilor, din 2024!

Adevărul este că nu ar trebui să ne mire asta, pentru că Disney, care a restricționat accesul mai multor utilizatori pe același cont, a și scumpit abonamentele, a venit rândul Prime Video să ridice prețurile, așa că…

Oficial, deși nu există vreun comunicat al platformei, Netflix pune în cârca grevei de la Hollywood viitoarele creșteri de preț la abonamentele sale. Media speculează că modificarea tarifelor va avea loc după încetarea grevei și va fi între 1-2 dolari pe lună, iar primele țări afectate vor fi, cel mai probabil, SUA și Canada!

Bine că am prins oferta promoțională a celor de la SkyShowtime și am cashback la plata Netflix și am HBO MAX gratis de la operatorul de cablu!🙂Am scris acum ceva vreme că nu mai cred că vom mai avea prețuri accesibile la platformele de streaming media (aici), dar îmi mențin și opinia că nu avem nevoie de abonament la toate platformele de streaming video.

Sursa: The Wall Street Journal