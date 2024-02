Google Bard devine Gemini

Chatbot-ul AI Bard nu a reusit sa lase o prima impresie foarte buna si nu e de mirare ca Google il redenumeste si aduce o serie de schimbari.

AI este la ora actuala cel mai in voga termen pentru marile companii tech si se vede si la bursa: Nvidia, AMD, ASML, TSMC, Microsoft, Super Micro Computer si altele au explodat. Google a ratat putin startul si incearca o relansare. Bard va deveni Gemini, va primi noi functionalitati si o aplicatie dedicata pe Android. Toate schimbarile ar urma sa fie introduse pe data de 7 februarie.

Google added a new changelog for Bard, and — oh boy — it's a big one!

The availability in Canada is awesome! That said I don't really understand the limitations with the app. That's disappointing as someone who lives in Europe.

Oh by the way… https://t.co/xM2snHVYJ9 is real. pic.twitter.com/QKgKrRjmM4

— Dylan Roussel (@evowizz) February 3, 2024