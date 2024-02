Microsoft ia in considerare lansarea unor titluri pe Playstation

Mai multe zvonuri sustin ca Microsoft va renunta la exclusivitate si va lansa jocuri si pe platforma Sony Playstation.

Razboiul Xbox versus Playstation pare sa fie castigat de ani buni de catre Playstation. Atat la capitolul console vandute cat si la capitolul titluri premium disponibile exclusiv pe o consola, Playstation are un mare avantaj.

Insa asta nu inseamna ca Microsoft, care detine Xbox a stat cu mainile in san: a incercat sa produca nenumarate titluri de calitate disponibile doar pe consola lor si pe PC.

Cel mai recent si foarte discutabil este Starfield, disponibil momentan exclusiv pentru PC si Xbox Series S|X. Insa, conform unor zvonuri, acesta va fi portat si pe Playstation 5.

Chiar mai mult, alte titluri sunt luate in considerare pentru portare precum Hi-Fi Rush sau mult asteptatul Indiana Jones and the Great Circle.

Iar modelul pe care il vor urma este cumva similar cu cel urmat de Sony si exclusivitatile lor Playstation: sunt lansate pe o platforma, iar dupa 1-2 ani portate catre altele. Horizon Forbidden West a fost lansat exclusiv pe PS5 in 2022, iar luna viitoare se va lansa pe PC.

[Sursa1] [Sursa2]