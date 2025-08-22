Google a luat-o razna?

Google Maps oferă opțiunea de a oferi review-uri diverselor locați pe unde treci.
Bănuisc că partea asta vă e cunoscută tuturor. La fel de bine, bănuiesc că ați folosit, măcar o dată, opțiunea: fie când ați fost extrem de mulțumiți de serviciile oferite, fie când a fost taman invers, sau când v-a rugat un prieten care are bussines.
Ei bine, am și eu câteva astfel de recenzii, puține ce- drept, iar printre primele este una la un mic și cochet hotel german unde am stat acum… opt ani!!! Da, țin minte exact perioada, pentru că era aniversarea căsătoriei mele, care e în mai, eram într-un business-trip în Hanovra și am cumpărat un Paulaner la doză să sărbătoresc remote evenimentul. Știu și hotel și peisajul de la geam și din jur, pentru că am fost cazat mai departe de sediul firmei la care lucram atunci și am primit mașină închiriată. Prima dată când am condus o astfel de mașină prin afara țării, iar GPS-ul din autovehicul nu prea funcționa, așa că m-am bazat mult pe telefon. Dacă vreți să știți, încă mai îmi aduc aminte și modelul – un Seat Ibiza. 🙂
V-am făcut toată introducerea asta pentru că am primit azi un mail în limba lui Friedrich Nietzsche, pe care vi l-am atașat mai jos, dar tradus. Am pus și locația la care se face referire, pentru că vă recomand hotelul. Le-am dat doar trei stele dat fiind că micul dejun disponibil era destul de slab, dar în rest nu am avut ce să zic de rău. Dacă sunteți prin Hanovra și nu aveți unde sta, țineți cont de sfatul meu. Mai ales că este o zoznă de plimbare și agrement undeva aproape, dar și grădina zoologică.
Dar, să nu divagăm. Mailul zicea că mi-au șters recenzia pentru că am defăimat locația. Aveți mai jos cele trei poze postate, unde se vede și numărul de stele, pentru că nu am adăugat vreun text. Deci nu știu ce defăimare i-a triggeruit, ca să folosesc termeni din romgleza corporatistă…
Și mai interesant este că aplicația Google mi-a sugerat atunci să adaug pozele la o recenzie pentru locație (v-am zis de ce îmi aduc aminte detaliile), deci am acționat la îndemnul lor. 🙂
Long story short – nu știu ce s-a întâmplat cu Google sau cu cei care procesează evenatualele cereri de verificare recenzii, dar sigur nimic bun. Sunt curios dacă a mai pățit cineva ceva asemănător…
gicu a zis
Poate s-au inspirat de la Emag, care nu accepta recenzii negative…
Sebi a zis
Poate de ce nu ai explicat cele trei stele, care pot fi interpretate ca un review partial negativ care nu zice de ce?
Marius a zis
Da, am patit. Proprietarul afacerii poate contesta orice recenzie din diverse motive si presupun ca retragerea recenziei este procesata automat fara interventie umana. Eu am primit mail ca mi s-a sters o recenzie a unui restaurant, insa in mail am avut posibilitatea de a contesta. Am contestat si mi-au pus recenzia la loc, fara sa trimit alte dovezi ca am fost intr-adevar la restaurantul respectiv. Daca ar fi cautat vreun angajat Google, oricum ar fi gasit date din Maps, Google Pay etc. sa sustina varianta mea ca am fost intr-adevar acolo.
Sebi a zis
Am peste 6 milioane de vizualizări la recenziile mele și nu am pățit asta deocamdată.
David M. a zis
Da, eu nu am patit-o, ci mai multi utilizatori de pe site-uri germane, gen o persoana merge la dentist, nu-i lucreaza bine, sau mai bine spus, ii lucreaza chiar foarte prost, omul respectiv da o stea, sau maxim doua, spune si de ce, iar ca raspuns primeste invitatie de la o firma de avocatura germana, sa-si stearga comentariul si steaua, altfel va fi dat in judecata. Sincer, nu stiu ce se intampla dupa aceea, dar cred ca multi dintre ei, isi retrag comentarile si steaua, pentru a nu fi actionati in justitie, unde ti se va freca ridichea, precum ca preturile care ti-au fost cerute si tu le-ai platit, sunt legale si le-au cerut, pentru ca nu stiu ce anume special ti-au facut. Care bine-nteles este o vrajala fantastica, dar destul de greu poti demonstra, dupa ce ai dat banul, si gura sau dintii ti-au fost plombati, scosi, sau lucrati la ei. De obicei casele de asigurari de sanatate nu prea se baga in cazuri de genul acesta, decat daca probabil ai un istoric bine documentat despre dintii tai, si ce anume trebuia facut cu adevarat la ei. Deci, cam asa sta treaba si la alte domenii, gastronomie-hotel, vacanta sau ce doriti voi ca domeniu. Sa ajuns la un dezinteres pentru cetateanul de rand, ce tine de nivelul nebuniei, sau poate chiar frizeaza ridicolul, gen romanele scrise de Franz Kafka. Absurdul situatiei. Recunosc, ca nu m-am hazardat in viata mea sa scriu un comentariu, pozitiv sau negativ, si nici sa dau vre-o stea. Motiv, proverbiala lene mioritica. Daca au avut servicii bune, le-am multumit pe loc si verbal, daca au avut servicii naspa, le-am adresat in gand cele mai bune urari de „bine”.