Google a luat-o razna?

Google Maps oferă opțiunea de a oferi review-uri diverselor locați pe unde treci.

Bănuisc că partea asta vă e cunoscută tuturor. La fel de bine, bănuiesc că ați folosit, măcar o dată, opțiunea: fie când ați fost extrem de mulțumiți de serviciile oferite, fie când a fost taman invers, sau când v-a rugat un prieten care are bussines.

Ei bine, am și eu câteva astfel de recenzii, puține ce- drept, iar printre primele este una la un mic și cochet hotel german unde am stat acum… opt ani!!! Da, țin minte exact perioada, pentru că era aniversarea căsătoriei mele, care e în mai, eram într-un business-trip în Hanovra și am cumpărat un Paulaner la doză să sărbătoresc remote evenimentul. Știu și hotel și peisajul de la geam și din jur, pentru că am fost cazat mai departe de sediul firmei la care lucram atunci și am primit mașină închiriată. Prima dată când am condus o astfel de mașină prin afara țării, iar GPS-ul din autovehicul nu prea funcționa, așa că m-am bazat mult pe telefon. Dacă vreți să știți, încă mai îmi aduc aminte și modelul – un Seat Ibiza. 🙂

V-am făcut toată introducerea asta pentru că am primit azi un mail în limba lui Friedrich Nietzsche, pe care vi l-am atașat mai jos, dar tradus. Am pus și locația la care se face referire, pentru că vă recomand hotelul. Le-am dat doar trei stele dat fiind că micul dejun disponibil era destul de slab, dar în rest nu am avut ce să zic de rău. Dacă sunteți prin Hanovra și nu aveți unde sta, țineți cont de sfatul meu. Mai ales că este o zoznă de plimbare și agrement undeva aproape, dar și grădina zoologică.

Dar, să nu divagăm. Mailul zicea că mi-au șters recenzia pentru că am defăimat locația. Aveți mai jos cele trei poze postate, unde se vede și numărul de stele, pentru că nu am adăugat vreun text. Deci nu știu ce defăimare i-a triggeruit, ca să folosesc termeni din romgleza corporatistă…

Și mai interesant este că aplicația Google mi-a sugerat atunci să adaug pozele la o recenzie pentru locație (v-am zis de ce îmi aduc aminte detaliile), deci am acționat la îndemnul lor. 🙂

Long story short – nu știu ce s-a întâmplat cu Google sau cu cei care procesează evenatualele cereri de verificare recenzii, dar sigur nimic bun. Sunt curios dacă a mai pățit cineva ceva asemănător…