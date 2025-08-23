Dream Chaser, avionul spațial retro care va aproviziona Stația Spațială Internațională

Sierra Space a anunțat că Dream Chaser, avionul spațial cu design retro-futurist, a trecut cu succes testele critice pentru misiunile de transport către Stația Spațială Internațională (ISS).

Deși ISS se apropie de finalul activității sale, NASA continuă să inoveze în programul comercial de aprovizionare, iar Dream Chaser este dovada clară.

Inspirat de concepte din anii ’60 și ’80, precum X-20 Dyna-Soar și HL-20, Dream Chaser combină elemente clasice cu tehnologii moderne. Spre deosebire de capsulele tradiționale, acest avion spațial de tip „lifting body” decolează cu ajutorul unei rachete și aterizează pe o pistă convențională, asemenea unui avion obișnuit.

Versiunea actuală, Dream Chaser Cargo System (DCCS), este dedicată transportului de marfă și poate livra până la 5.000 kg de încărcătură presurizată și 500 kg nepresurizată, iar la întoarcere poate aduce pe Pământ 1.750 kg de echipamente sau mostre științifice, cu o forță de reintrare de doar 1,5 g.

În cadrul testului Joint Test 10B, echipa a verificat capacitatea avionului de a gestiona trei tipuri de încărcături: sistemul criogenic Polar pentru mostre științifice, Powered Ascent Utility Locker (PAUL) pentru încărcarea CubeSat-urilor și Single Stowage Locker de la NASA, folosit pentru experimente. Testele au confirmat că Dream Chaser poate furniza energie, răcire și comunicații pentru aceste echipamente.

Primul zbor orbital al Dream Chaser este programat pentru mai 2025, marcând un pas important în diversificarea mijloacelor de transport spațial și în extinderea colaborării dintre NASA și partenerii comerciali.

