Google Maps arata si semafoarele

Google Maps a primit o actualizare importanta si poate arata semafoarele si indicatoarele STOP. Acest update este disponibil in modul de navigare si semafoarele, desi integrate in 2020, sunt acum disponibile pentru toata lumea.

Astfel, cand alegi o destinatie si pornesti modul de navigare, ar trebui sa vezi semafoarele de pe traseu si indicatoarele de STOP. Google mentioneaza ca in curand vor adauga si alte indicatoare, dar si va arata si zonele de interes.

Discutam aici despre doua chestiuni diferite. Modul de navigare are mai putine elemente decat o simpla vizualizare a hartii. Pentru a face experienta mai buna atunci cand conducem, Google va oferii detalii despre banda de rulare, inclusiv mediane si insule.

Update-ul va fi disponibil treptate atat pe Android cat si pe iOS, in Android Auto si CarPlay. Si functiile vor fi lansate in etape. In curand vor fi oferite si informatii despre taxele de drum, Google preluand informatii de la autoritatile locale.