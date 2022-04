AMD Ryzen 7 5800X3D ar putea fi mai bun în gaming decât Intel Core i9-12900K

Ryzen 7 5800X3D este primul procesor consumer cu 3D V-Cache de la AMD, iar asta pare să-i ofere un spor de performanță de până la 15% față de modelul standard. Vine cu aceeași configurație ca Ryzen 7 5800X, având 8 nuclee, 16 fire de execuție și boost de până la 4.5 Ghz, însă noul tip de cache pare să ajute foarte mult în gaming. Pe o configurație cu RTX 3909 Ti și placă de bază X570, 5800X3D obține rezultate cu 15.5% mai bune în Shadow of the Tomb Raider (720p, detalii ultra) decât noul Intel Core i9-12900KS. Desigur, diferențele la rezoluțiile obișnuite, 1080p și 1440p, sunt ceva mai mici, însă e surprinzător cum AMD a reușit să stoarcă și mai multă performanță din platforma AM4 și nucleele Zen3. Rămâne de văzut însă dacă rezultatele sunt la fel de bune și în alte titluri.

AMD R7 5800X3D in Shadow of the Tomb Raider. As for comparison, the 12900KS hits ~200 FPS in this scene and the 12900K ~190 FPS.

The performance of the Ryzen is just amazing because the tested scene is very demanding/ memory-heavy.

Benchmark by @xanxogaming. More results soon. pic.twitter.com/E0dsWyHYZY

