Google Pay oficial in Romania de astazi

Stirea este scrisa la ora 1:08 deci probabil de dimineata sau la pranz avem confirmarea oficiala. Spun asta deoarece lansarea este sigura in proporie de 99%, iar in cazul in care nu va fi asa…asta e.

Dar cel mai probabil asa este si daca cititi stirea de dimineata probabil ca serviciul este deja functional. Google Pay ajunge si in Romania dupa aproape 3 ani. Poti acum sa platesti cu telefonul sau cu ceasul via NFC.

Vor putea fi folosite carduri precum Revolut, ING, BT sau Unicredit. G-Pay poate fi descarcat oficial din magazinul Play Store daca vreti sa va bagati cardurile acolo.

Sursa: stefanblog.com

Via: mobilissimo.ro