OnePlus a lansat doua modele noi: Nord N10 5G si Nord N100

OnePlus a anuntat doua modele noi ce vor fi disponibile in curand. Se numesc Nord N10 5G si Nord N100 si fac parte din segmentul mid-range.

OP Nord N10 5G este un telefon cu 5G, evident, iar la interior are o platforma Snapdragon 690. Regasim 6GB memorie RAM, 128GB de stocare si un slot microSD. Bateria are o capacitate de 4300mAh, ecranul are o diagonala de 6.49 inch cu rezolutie Full HD si 90Hz rata de refresh.

Camerele foto sunt 4 la numar: wide, ultra wide, macro si monocrom. Este cel mai ieftin telefon cu 5G al companiei si costa doar 350 euro.

Nord N100 este un model echipat modest cu un Snapdragon 460, ecran de 6.52 inch, baterie de 5000mAh, 4GB RAM si 64GB de stocare. Are o camera principala de 13MP, o camera macro si un senzor de adancime. Acesta costa 200 euro.