Google plateste 15 miliarde de dolari pe an catre Apple ca sa nu schimbe motorul de cautare din Safari

In caz ca nu stiati, Google plateste anual 15 miliarde de dolari catre Apple ca acestia nu schimbe motorul de cautare din Safari. Doar ca Apple ar putea lansa un motor de cautare proprietar, avand toate tehnologiile necesara sa faca asta. Dar o vor face?

Mark Gurman de la Bloomberg ne spune ca John Giannandrea, fost direct al Google si actualul sef Apple AI, supravegheaza o echipa enorma care se ocupa de cautarile pe internet in cadrul Apple. Aceasta echipa a construit un motor de cautare de noua generatie cu numele de cod Pegasus, folosit de Apple in unele dintre aplicatiile sale. Deci exista, functioneaza.

Acest John Giannandrea supervizeaza invatarea automata si inteligenta artficiala in cadrul Apple, iar Pegasus va fi introdus in curand in AppStore pentru cautari mai bune. Pana acum nimic ciudat, pare ca acest Pegasus va fi folosit intern in cadrul serviciilor Apple.

Doar ca Gurman de la Bloomberg spune ca Apple indexeaza de fapt internetul pentru rezultatele cautarilor de care Siri si Spotlight ar putea avea nevoie pentru a le oferi instantaneu utilizatorilor. Practic ne spune ca Apple are tehnologia necesara si resursele necesare sa vina oricand pe piata cu un motor de cautare la fel de bun sau chiar mai bun decat Google.

Ideea ca Apple sa lanseze un motor de cautare nu este imposibila. Pot face asta, dar tocmai de asta Google plateste 15 miliarde de dolari pe an, ca motorul lor de cautare sa fie implicit in Safari.