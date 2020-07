Google isi tine angajatii acasa pana iunie 2021

Google a anuntat ca isi va tine angajatii acasa pana in iunie 2021. Birourile se inchid, drept dovada ca multe activitati se pot realiza de acasa chiar si la un nivel atat de mare.

Angajatii Google lucreaza de acasa de cand a inceput pandemia, deci in iunie 2021 vor lucra de acasa de mai bine de 1 an. Asta inseamna ca poti fara probleme sa faci munca de birou de acasa fara sa ai prea multe batai de cap.

Sigur, familia, cainele, te vor deranja. Dar ideea era ca nu trebuie sa te deplasezi intr-un alt loc ca sa faci ceva ce poti face de acasa. Google are 119.000 de angajati care ar putea lucra de acasa fara probleme. Google are birouri in peste 50 de tari.