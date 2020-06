Grand Theft Auto V se va lansa si pe Playstation 5

Lansat initial pentru PS3 si portat pe PS4, titlul celor de la Rockstar va ajunge in 2021 si pe Playstation 5. Practic un remaster.

Anuntul a fost facut de cei de la Rockstar prin intermediul unui trailer care nu este deloc next-gen, ci doar un trailer normal. In schimb, conform descrierii de la video, titlul va beneficia de imbunatatiri pe partea grafica astfel incat sa poata impresiona pentru a treia oara.

The new generation versions of GTAV will feature a range of technical improvements, visual upgrades and performance enhancements to take full advantage of the latest hardware, making the game more beautiful and more responsive than ever.