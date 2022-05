Hackerii au atacat din nou Rusia

De obicei, un atac al hackerilor nu este niciodată un lucru bun. De obicei…

Doar că, de data aceasta, hackerii anti-război au atacat Rusia, astfel că, la descrierea emisiunilor în curs scria următorul mesaj: Pe mâinile tale este sângele a mii de ucraineni și a sutelor de copii uciși. Televiziunile și autoritățile mint. Spuneți ‘Nu’ războiului!

This morning the online Russian TV schedule page was hacked

The name of every programme was changed to "On your hands is the blood of thousands of Ukrainians and their hundreds of murdered children. TV and the authorities are lying. No to war" pic.twitter.com/P2uCNz8cqa

