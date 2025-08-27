Hidroelectrica schimbă facturile! Află ce plătești în plus din iulie și august 2025

Hidroelectrica anunță schimbări majore pentru toți clienții, iar acestea afectează direct facturile emise pentru consumul din lunile iulie și august 2025.

Modificările sunt legate atât de preț, cât și de formatul facturilor și TVA-ul aplicat.

Ce se schimbă concret pe facturi? Ei bine, câteva elemente importante:

Dispare plafonarea prețului energiei – din 1 iulie 2025, facturile reflectă tariful real din contract, plus costurile reglementate de distribuitor.

TVA mai mare – de la 1 august 2025, TVA-ul standard crește la 21%, aplicat tuturor livrărilor de energie electrică.

Cod de bare nou – facturile includ un cod de bare special, pentru clienții aflați în situații de vulnerabilitate energetică, care va putea fi folosit la plata prin Poșta Română.

Prețul final pentru consumul facturat se situează între 1,05 și 1,15 lei/kWh, în funcție de operatorul de distribuție. Totuși, Hidroelectrica avertizează clienții să nu se bazeze exclusiv pe valoarea medie afișată pe prima pagină a facturii, întrucât aceasta poate include regularizări din lunile anterioare.

După apariția nemulțumirilor, Hidroelectrica a clarificat că nu majorează prețurile și că acestea vor rămâne în intervalul 1,06 – 1,14 lei/kWh, cu TVA-ul de 21% inclus.

Clienții Hidroelectrica trebuie să știe că facturile din iulie și august 2025 vor arăta diferit și vor include noile tarife, TVA-ul majorat și elementele de plată destinate consumatorilor vulnerabili.

