A fost atins un nou record de overclocking: 9.13 Ghz pe Intel Core i9-14900KF

Recordul pentru cea mai mare frecvență obținută pe un procesor desktop a fost din nou doborât, de data aceasta de către overclocker-ul chinez Wytiwx pe un Intel Core i9 14900KF.

Utilizând o soluție de răcire cu heliu lichid și o placă de bază ASUS Maximus Z790 Apex, acesta a reușit să urce tensiunea de alimentare la 1.388 V și să atingă frecvența de 9130.33 Mhz în condiții de stabilitate. În plus, rezultatul a fost înregistrat și validat în HWBOT, așadar nu există nicio urmă de îndoială cu privire la veridicitatea acestuia.

Deși nu se mai numără printre cele mai rapide procesoare de pe piață, Core i9 14900K/KF încă este considerat cel mai potent procesor pentru overclocking, mai ales atunci când este cuplat cu o soluție de răcire pe azot sau heliu lichid. Desigur, overclocking-ul la acest nivel și rezultatele obținute au mai degrabă rol competitiv și nu reflectă performanțele procesorului în condiții normale de utilizare.

Via Tom’s Hardware