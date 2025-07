HMD Global va renunța la colaborarea cu Nokia, iar drepturile de utilizare ale brand-ului sunt din nou de vânzare

Acordul de branding ├«ncheiat cu Nokia nu pare c─â a adus mari beneficii pentru HMD Global, iar ├«n consecin╚Ť─â, compania chinez─â a ales s─â nu-l prelungeasc─â. Brand-ul a intrat ├«n obscuritate de ceva timp, fiind asociat mai degrab─â cu feature phone-uri dec├ót cu smartphone-uri performante,┬áa╚Öadar ╚Öi v├ónz─ârile au fost extrem de slabe ├«n ultimii ani.

Nokia, ├«ns─â, ├«l consider─â ├«n continuare un brand consacrat ╚Öi caut─â un nou partener. Cerin╚Ťele financiare nu au fost dezv─âluite, ├«ns─â compania finlandez─â men╚Ťioneaz─â printr-o postare pe Reddit c─â este deschis─â spre negocieri cu produc─âtorii de smartphone-uri cu capacitate ridicat─â de produc╚Ťie ╚Öi prezen╚Ť─â global─â. ├Äns─â av├ónd ├«n vedere rezultatele brand-ului pe vremea c├ónd se afla sub umbrela Microsoft ╚Öi ├«n ultimii ani sub HMD Global, sunt ╚Öanse mici spre inexistente ca vreun produc─âtor s─â doreasc─â s─â se asocieze cu denumirea Nokia. ├Än plus, ╚Öi costurile probabil c─â sunt foarte mari ╚Öi nejustificate av├ónd ├«n vedere marjele infime ale terminalelor entry-level ╚Öi mid-range. ├Än consecin╚Ť─â, dup─â expirarea acordului dintre cele dou─â companii ├«n 2026, s-ar putea s─â nu mai vedem terminale Nokia pe pia╚Ť─â.

Sursa: Nokiamob.net