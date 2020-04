Huawei Card – daca Apple are noi de ce sa nu avem?

Huawei Card, un card bancar de la Huawei a fost prezentat ca o metoda de plata prin Huawei Pay. Stiti cine mai are un astfel de card?

Spre deosebire de cardul Apple, acesta are si o taxa anuala precum un card de credit. In primul an nu platesti, spune Huawei. De procesarea platilor se ocupa UnionPay, iar despre securitatea datelor Huawei promite multe, dar ca de obicei nu putem sa ii credem.

Ce poti face cu cardul? Poti sa platesti, sa ai reduceri si anumite beneficii la anumite localuri si chiar tratamente VIP in functie de tara si de locatii. Din informatiile prezentate ar putea avea si mai multe functii precum deblocarea unei masini. Nu avem o data oficiala de lansare si nici alte detalii inca.