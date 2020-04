Facebook adauga „Quiet Mode”

Retelele de socializare ne mananca foarte mult din timpul liber, iar acum pe perioada pandemiei este foarte probabil ca acesta sa se fi dublat.

„Quiet Mode” urmeaza sa fie introdus in aplicatia Facebook pentru a ne gestiona mai bine timpul petrecut in compania aplicatiei de socializare. Astfel, cat timp „Quite Mode” este activ, aplicatia va pune pe mute toate notificarile pe care in mod normal le primiti. Daca incercati sa accesati Facebook in perioada in care „Quiet Mode” este activ, vi se va reaminti ca inca nu a expirat timpul de „asteptare”, dar il puteti totusi gestiona.

Conform GSMArena, modul este deja disponibil in unele locatii pentru iOS, iar pentru Android inca nu.