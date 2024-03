Huawei are interzis in Romania – tara noastra a respins solicitarea Huawei pentru utilizarea echipamentelor 5G

CSAT a respins solicitarea Huawei si astfel producatorul chinez nu mai poate utiliza echipamente pentru infrastructura 5G in Romania. Huawei nu mai poate obtine autorizare pentru a utiliza echipamentele deoarece prezinta un risc pentru securitate.

Romania are inca de acum trei ani o lege (163/2021) care stipuleaza ca furnizorii de comunicatii pot utiliza in retelele 5G doar tehnologii, echipamente si programe software de la producatori autorizati in prealabil prin decizie a autoritatilor, pe baza avizului CSAT.

In iunie anul trecut, Comisia Europeana prin Thierry Breton, a facut un apel la cele 27 de state membre si catre operatorii de telecomunicatii europeni sa excluda echipamentele chinezesti din retelele lor de telefonie mobila.

Respingerea a fost în temeiul Legii nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructure informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G, ca urmare a evaluărilor realizate de către instituțiile cu responsabilități în domeniu, din perspectiva riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților la adresa securității naționale și apărării țării și prin raportare la obligațiile asumate de statul român în cadrul cooperării la nivelul organizațiilor internaționale din care România face parte, precum și în raport cu Uniunea Europeană și cu parteneriatele strategice bilaterale.

