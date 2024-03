Huawei ar putea depasi Samsung la vanzarile de telefoane pliabile

Samsung este principalul jucator pe piata de dispozitive pliabile. Au fost mereu pe primul loc si chiar in Q4 2023 s-au clasat din nou pe primul loc. Huawei le sufla in ceafa si in Q1 2024 ar putea ajunge pe primul loc.

In Q4 2023 s-au vandut 4.2 milioane de telefoane pliabile, cu 33% mai multe fata de aceeasi perioada din 2022. Cele mai cumparate telefoane pliabile sunt Z Flip 5, Mate X3, Honor Magic Vs2, Z Fold 5 si Oppo Find N3 Flip.

Samsung vand cel mai mult si desi actuala serie Flip si Fold nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor, tot au reusit sa o duca mai bine decat concurenta. Asteptam noua generatie Flip si Fold 6 de anul acesta undeva prin vara.

Totusi, Huawei va depasi pentru prima data Samsung datorita succesului lui Mate X5 si Pocket 2. De asemenea, pentru ca folosesc ecrane de la BOE, compania producatoare de ecrane va depasi Samsung Display la vanzari.

Discutam despre un avans important doar pentru un singur trimestru, adica doar 3 luni. Nu pare nimic impresionant insa tineti cont ca Huawei nu mai dispune de serviciile Google si fac pariu ca acele vanzari masive au loc in China.