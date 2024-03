Analiză sondaj: Mai folosiți tablete?

A sosit momentul s─â analiz─âm ultimul nostru sondaj, cel cu privire la utilizarea tabletelor.

Ei bine, poate surprinz─âtor pentru mul╚Ťi, dat fiind c─â pia╚Ťa de profil a c─âzut enorm ca volume de v├ónz─âri ╚Öi profit, 61% din voi au men╚Ťionat c─â ├«nc─â mai folosesc o tablet─â!

B─ânuiesc c─â e ca ╚Öi ├«n cazul meu, iar acest gadget nu este cel principal, ci este doar folosit pentru consum media sau pentru momentele c├ónd plec─âm ├«n vacan╚Ť─â. La mine mai e un motiv pentru care folosesc un Microsoft Surface Go 1st Gen – pentru momentele ├«n care┬á am de scris ceva pentru blog ╚Öi nu am nevoie de laptopul mare. De fapt, acest articol este scris chiar de pe Surface… ­čśŤ