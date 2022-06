Huawei Watch Fit 2 Active Edition Review

Pentru foarte multe persoane, al doilea cel mai important dispozitiv dupa telefonul mobil este smartwatch-ul. Cu o piata care a continuat sa creasca in nume si modele, alegerea unuia potrivit poate fi dificil mai ales daca persoana in cauza e pretentioasa.

Eu voi incerca sa usurez putin acest proces de alegere prin a va prezenta unul dintre ceasurile smart dedicate sportivilor amatori pe care l-am folosit si testat eu recent. Este vorba despre Watch Fit 2 Active Edition produs de Huawei. Acelasi Watch Fit 2 poate fi achizitionat si in varianta Classic sau Elegant. Numele sunt destul de sugestive ca sa anunte schimbarile aduse.

Watch Fit 2 Active Edition m-a intampinat cu un design minimalist. Constructia acestuia este paralelipipedica si are colturile rotunjite. Are un singur buton fizic. Are o grosime de 10.8mm si fara curea cantareste 26gr. Este foarte confortabil de utilizat, de fapt nici nu simti ca il ai pe mana si se preteaza cuiva care doreste un smartwatch discret. Cureaua este realizata din silicon si este foarte usor de inlocuit datorita tehnologiei Link in cazul in care achizitionati mai multe modele si vreti sa o asortati cu tinuta.

Ecranul este un AMOLED de 1.74 inch la rezolutia 336×480 pixeli pe care cei de la Huawei il numesc FullView. Acesta raspunde bine la atingeri, se poate utiliza cu usurinta in orice conditii si are culorile vibrante. Rezolutia este suficienta incat sa afiseze continutul clar, nepixelizat.

Pe partea de software, Watch Fit 2 foloseste sistemul de operare proprietar HarmonyOS 2.1. Comunicarea cu telefonul se face prin intermediul bluetooth-ului si ofera notificari, raspunsuri personalizabile rapide la mesaje precum si posibilitatea realizarii apelurilor telefonice prin intermediul sau. Interfata ceasului este intuitiva si m-am obisnuit rapid cu ea. Notificarile sunt la indemana si navigarea prin interfata acestuia se face cu usurinta odata ce te-ai familiarizat cu ea.

Pentru wellbeing, Watch Fit 2 masoara nivelul stresului, monitorizeaza bataile inimii si calitatea somnului. Acestea sunt monitorizate in permanenta si pot fi dezactivate daca se doreste. Saturatia poate fi masurata manual sau poate fi aleasa optiunea pentru monitorizare periodica.

In materie de Fitness vine cu antrenamente predefinte pentru diferite niveluri de dificultate, de la incepatori unde se combina alergatul usor cu mersul pana la avansati. Ofera si vizual exercitii elementare pentru incalzire. In materie de sporturi pe care le poate inregistra, avem alergari, mers, ciclism, inot (ca tot a devenit brusc sportul preferat la romanilor), elipta, saritul coardei sau rowing.

Cu ajutorul aplicatiei Huawei Health, in memoria ceasului pot fi copiate melodiile sau mixurile preferate pentru a le asculta in timpul activitatilor fizice. Are aproximativ 24GB memorie care sunt impartiti cu aplicatiile si multimedia.

Huawei Health este de fapt centrul de control al ceasului, aplicatie care este disponibila atat pe Android cat si pe iOS. Eu am folosit-o cu Android 12, iar versiunea descarcata de pe Play Store nu a fost cea mai recenta si dupa instalare mi-a cerut sa descarc .apk-ul unei versiuni mai noi direct de pe site-ul Huawei. Din pacate daca aveti un telefon Android care nu este Huawei, aplicatia nu isi va face actualizare automata si va trebui descarcata de utilizator de fiecare data cand apare o noua versiune.

Interfata acestei aplicatii lasa de dorit si as vrea sa o vad optimizata in viitor. Prima impresie a fost ca am totul la indemana, dar apoi dupa ce am inceput sa sap prin ea si sa citesc date sau sa vreau sa imi vad datele de cu o zi inainte am intampinat dificultati. As fi vrut un dashboard mai prietenos. In plus, nu tolerez reclamele in asemenea aplicatii. Locul lor nu e aici.

In materie de autonomie, Watch Fit 2 livreaza conform brosurii. Ajungi la o utilizare de 10 zile cu el, iar una agresiva o poate reduce si la jumatate. Incarcarea se face cu un incarcator magnetic, iar ceasul trebuie dat jos de pe mana pentru a-l incarca.

Watch Fit 2 este un ceas conform asteptarilor. Pretul este competitiv pentru ce ofera si potrivit ca prim smartwatch pentru cineva care doreste un ceas de dimensiuni reduse, simpatic la privire si utilizare, cu un pachet de senzori suficienti pentru a-ti monitoriza stilul de viata si pentru a-ti simplifica interactiunea cu telefonul mobil. Il trage in jos putin aplicatia Health, care ar putea primi o interfata mai intuitiva. Varianta Active Edition o gasiti la pretul de 750RON, varianta Classic la 850RON si cea Elegant la 1000RON.