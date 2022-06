Samsung a lansat ISOCELL HP3 – senzor foto de 200MP de dimensiuni mici

ISOCELL HP3 este un senzor foto de 200MP, dar de mici dimensiuni, probabil gandit pentru telefoanele accesibile. Este mai mic decat celalat senzor tot de 200MP ISOCELL, mai mic si decat senzorul de 50MP de pe Pixel 6.

Are 1/1.4 inch in comparatie cu ISOCELL HP1 tot de 200MP care are 1/1.22 inch. Apropo, nici primul senzor de 200MP nu l-am vazut inca integrat pe telefoane. Oare ce se intampla? Deci nici primul senzor nu a fost folosit, dar deja avem unul nou lansat?

Noul senzor include si tehnologie Super QPD pentru autofocus, filmare 8K la 30FPS sau 4K la 120FPS. Stie sa faca pixel binning 16 in 1, adica combina 16 pixeli intr-unul singur, oferind astfel rezultate mai bune in conditii de lumina scazuta. Deci poza nu va avea 200MP.

De ce l-au facut mai mic? Spun ei ca telefoanele sa fie mai subtiri…O sa-l vedem intrat in productie anul asta.