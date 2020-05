„Ce husă de braț îmi recomandați?”

Rubrica Editorii întreabă, cititorii răspund revine cu un nou episod astăzi. De data aceasta am nevoie de sfatul cuiva pentru a găsi o husă care să îmi permită efectuarea de activități fizice în siguranță pentru mine, dar mai ales pentru smartphone.

Din start vă spun că am cumpărat până acum vreo patru huse de braț, însă toate au avut aceeași soartă: au cedat prea repede! Și nu, nu am cumpărat chestii ieftine, ci am încercat de tot felul de produse: de la 15 la 70 de lei, de pe OLX, eMAG sau aliexpress! Și, culmea, cea care m-a ținut mai mult a fost cea din China!!!

OK, și acum să vă povestesc despre specificații:

musai să fie husă de braț. Știu, mai sunt și de atârnat la gât sau la talie, dar nu mă simt comod cu ele;

nu o voi folosi doar la jogging, și mai ales în timpul muncilor de pe lângă casă – tuns iarba, lucru prin grădină etc.;

trebuie să fie destul de mare, pentru că OnePlus 6 are diagonala de 6,3 inci;

e nevoie să aibă cusăturile rezistente, pentru că acolo au cedat toate.

Dar cel mai important este să îmi oferiți variante testate de voi, pentru că window shopping am făcut până acum și nu am reușit să nimeresc ceva bun!

Hai, să curgă sugestiile! 🙂

Mulțumesc anticipat!