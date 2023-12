Idee năstrușnică sau genială: un far pe lună?

Honeybee Robotics a dezv─âluit planurile de construire a unor faruri masive pe Lun─â, ├«n zona Polului Sud, ca parte a ini╚Ťiativei Lunar Utility Navigation with Advanced Remote Sensing and Autonomous Beaming for Energy Redistribution (LUNARSABER).

Aceste turnuri, cu ├«n─âl╚Ťimi de p├ón─â la 650 de metri, integreaz─â stocarea ╚Öi transferul de energie, infrastructura de comunica╚Ťii ╚Öi capacit─â╚Ťi de supraveghere. Pozi╚Ťionate strategic la polul sud al Lunii, LUNARSABER urm─âre╚Öte s─â asigure peste 95% iluminare pe tot parcursul anului lunar, pun├ónd astfel bazele unei economii lunare prospere.

Honeybee Robotics caut─â activ parteneriate pentru accelerarea dezvolt─ârii infrastructurii lunare, ├«ntr-un moment ├«n care cursa spre satelitul nostru natural a devenit tot mai… aprins─â!

Sursa: space.com