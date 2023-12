Poti primi 150 lei cashback daca incerci Raiffeisen Digital Bank

Probabil ati citit deja ca am testat noua aplicatie Raiffeisen Digital Bank si am scris despre asta aici si aici. Ei bine daca atunci ofereau pana la 200 lei cashback printr-un mecanism mai complicat, acum ofera 150 lei cashback la indeplinirea unor conditii foarte simple.

Tot ceea ce trebuie sa faci e sa iti faci un cont nou pana in 4 ianuarie 2024 si sa faci o plata de minim 300 lei folosind cardul de debit virtual. Atat. Promotia e valabila pentru maximum 500 de clienti eligibili dar pot sa va spun ca eu m-am incadrat data trecuta in promotie, cand am testat aplicatia, chiar daca am facut un cont mai tarziu. E de mentionat ca si limita de clienti eligibili era mai mare in promotia precedenta, dar oricum, daca deveniti clienti pana pe 4 ianuarie 2024 si urmati conditiile, puteti primi si voi un bonus de 150 lei. Mai multe detalii puteti gasi pe pagina oficiala.

Altfel, intre timp, au introdus si ei platile instant pentru sume de pana la 49999 lei (24/7), un convertor valutar in aplicatie si functia de a-ti gestiona limitele direct din aplicatie.

Articol sustinut de Raiffeisen Digital Bank