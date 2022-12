Idei de cadouri pentru Craciun – categoria tech

Se apropie Craciunul si trebuie sa ne pregatim cu o atentie, o maslina, o ceva pentru cei dragi. Daca vrei sa faci un cadou mai inedit, in special din domeniul tehnologiei, uite niste idei. Poate-s bune, poate-s rele, noi am incercat. Si daca ai tu alte idei, te astept in sectiunea de comentarii.

Sunt strict niste idei personale. Link-urile sunt afiliate, ne iese si noua de o punga de pufuleti daca alegi sa cumperi ceva. Macar asa ne mai lasa foamea.

Daca aveti si voi alte idei misto pentru cadouri de Craciun din categoria tech, va rog sa le lasati in sectiunea de comentarii. Cine stie, poate vine Mos Craciun si la voi 😉