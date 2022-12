Oferta de Craciun – Goodoffer24 iti ofera licenta de Windows 10 pentru 13 euro si Office la 24 euro

Cand e un eveniment important, Goodoffer24 ofera reduceri. Acum ca ne apropiem de Craciun, acestia au bagat oferte din nou la licentele de Windows 10 si Office. Sunt din nou preturi mici si cred ca reteta o stiti deja. Mai multe detalii mai jos.



Folositi codul ARE pentru discount in cosul de cumparaturi. Puteti folosi functia de search ca sa cautati ce produs va doriti, cum ar fi Office de exemplu, si vedeti ce rezultate aveti. Dupa ce bagati produsul in cos si aplicati si codul de discount, o sa primiti licenta tot acolo pe cont, nu pe mail asa cum ati crede. Deci da, trebuie sa va faceti cont.

Ca sa activati licenta de Windows trebuie sa intrati in Setari — System – si aveti poza ca sa vedeti exact unde trebuie sa intrati.