Cum isi impart Intel si AMD cota de piata?

Pandemia a lovit puternic in industria IT, iar Intel si AMD au simtit din plin criza. Gamerii au amanat sa-si modernizeze PC-urile, iar companiile s-au razgandit in privita unor eventuale extinderi sau upgrade-uri. Intel a continuat sa se extinde pe desktop-uri si laptop-uri, iar AMD a furat din cota de piata a lui Intel cand vine vorba de centre de date.

Rapoartele realizate evidentiaza dificultatile cu care s-au confruntat ambele companii in ultimele trimestre. Intel a inregistrat cea mai mare pierdere trimestriala din istorie, iar AMD s-a chinuit sa vanda noile procesoare Zen 4.

Intel and AMD saw a sharp decline in their PC processor revenue in Q1 2023. Undershipped demand from last 4 quarters. Both will likely turn the corner in 2Q23 with sequential growth that will continue through 2023.

AMD: -65% y/y

Intel: -38% y/y $AMD $INTC pic.twitter.com/eF1FlImk7P — Sravan Kundojjala (@SKundojjala) May 7, 2023

Chiar daca Intel nu a avut un Q1 prea bun, compania si-a revenit si a furat din cota de piata AMD, avand in prezent aproape 80% din piata de laptop-uri si desktop-uri. Asa ca RIP Intel….macane. Oricat si-ar dori fanii AMD asta, Intel tot ramane o forta.

In ceea ce priveste centrele de date, AMD a castigat 10% in ultimul an conform Counterpoint. Chiar si asa, Intel tot are 70% cota de piata aici, iar AMD 20%.

Anul 2023, spun multi, va fi anul in care piata isi va reveni, in momentul de fata existand oferta a depasit cererea. Specialistii spun ca tot hardware-ul din 2020 va fi inlocuit pana in 2024.