Imperiul contraataca: China spune NU lui Micron

Administratia Cyberspace din China a declarat ca cipurile Micron au cazut testul de securitate.

Acestea represinta un risc pentru securitatea retelelor, pentru securitatea nationala si indeamna ca ele sa nu fie folosite in infrastructuri critice, desi nu au oferit nici un argument clar ce anume este in neregula cu ele. Micron a constientizat evaluarea celor de la Cyberspace si a declarat ca e deschisa la discutii.

Impactul interzicerii nu va fi unul foarte mare, intrucat companii care nu sunt de origine chineza, dar au fabrici in China vor putea folosi cipurile in continuare.

Fiind vorba de o companie americana, SUA a avut la randul ei un cuvant de spus despre aceasta veste si a rugat alti producatori de cipuri din Korea de Sud sa nu se ingramadeasca sa le ia Micron.

Cel mai probabil vorbim de un nou episod din razboiul semiconductoarelor care se da intre SUA si China.

NEWS: @GinaRaimondo issues US response to China’s action against Micron — reading between the lines, the US will have to convince S. Korean chip companies to forgo big profits and resist backfilling China’s self-created supply problem. pic.twitter.com/w2t9mcc2jE

— Annie Linskey (@AnnieLinskey) May 22, 2023