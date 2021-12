Impresiile personale dupa un an cu Nvidia RTX 3070

In urma cu un an am primit la test NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition, moment in care am trecut in ecosistemul Nvidia dupa multi ani in care am activat doar cu placi video AMD.

Am avut prima placa Nvidia in urma cu 20 de ani. Era un model din seria FX. Doar un GeForce GTX 750Ti mi-a mai trecut prin mana, in rest toate au fost solutii de la AMD, ultima fiind RX480.

Saltul l-am facut direct la RTX 3070 Founders Edition prin bunavointa Nvidia care mi-a si lasat placa. Avantajele de a fi jurnalist. A trecut un an de atunci si am profitat din plin de ea. Intr-o perioada chiar am renuntat la desktop si am folosit un laptop ASUS ROG, dar mi-am dat seama ca tot mai bine lucrez de pe un desktop si mi-am facut un build nou anul trecut.

• Placa video NVIDIA GeForce RTX 3070

• Procesor AMD Ryzen 5 5600X

• Placa de baza ASUS ROG Strix B550-F Gaming Wi-Fi

• SSD Kingston FURY Renegade 2TB

• HDD Seagate Barracuda 3TB

• Sursa Seasonic PRIME-PX 650W Platinum

• Memorie RAM ADATA XPG Spectrix D50 32GB 3600MHz

• Cooler Corsair Hydro H100x

• Carcasa Fractal Design Define S2 Black

Au intrat ceva banuti in sistemul asta si cred ca o buna perioada de timp nu o sa-l mai modific. Insa fiind un sistem puternic am decis sa profit de pe urma lui si in timpul liber m-am jucat cat am putut. Pentru prima data chiar aveam cu ce sa ma joc fara sa-mi fac griji de setarile jocurilor.

Asadar, am folosit din plin tehnologiile oferite de Nvidia, de puterea procesorului si de memoriile generoase. Si credeti-ma ca este vis. Nu exista joc care sa-mi puna sistemul la pamant. Chiar daca este doar un RTX 3070 si doar un Ryzen 5, aceasta combinatie este ideala pentru gaming.

Vreau sa va vorbesc in principal despre placa video si despre ce ofera ea in materie de gaming. De asemenea, vreau sa va spun cateva vorba si despre evolutia Nvidia in materie de tehnologii deoarece consider ca lumea nu vede succesul companiei.

Ray Tracing este o tehnologie noua care se dezvolta in continuare. Fiind disponibila doar pentru cei cu placi video Nvidia, ea a ajuns cum sa fie disponibila inclusiv pe consolele noi de gaming si astfel toata lumea are acces la ea.

Au trecut trei ani de la lansarea Ray Tracing si toata lumea spunea ca este o mizerie. Sincer, niste efecte de lumina aruncate pe ici pe colo n-au starnit prea mult interesul. Dar astazi?

Astazi, Ray Tracing este o parte importanta din lumea gaming-ului si mai toti producatorii de jocuri video incearca sa implementeze cum pot ei mai bine.

Daca esti genul de gamer care este atent la grafica nu ai cum sa nu remarci imbunatatirile aduse de Ray Tracing. Iluminarea globala este mult mai buna, razele soarelui sunt mai bine definite si mult mai naturale, iar reflexiile sunt si ele redate mult mai natural. Jocul prinde viata, iar atentia la detalii este cea care face ca jocul sa fie diferit.

M-am jucat Battlefield 2042, Control, Minecraft, Watch Dogs Legions, CoD Cold War cu si fara Ray Tracing. Am vazut diferentele. Totusi, trebuie sa te si uiti dupa ele. Si aici cred eu ca mai este un pic de lucru. Cand toata lumea va vedea diferentele atunci vom putea spune ca stim despre ce este vorba. Pana atunci, multi gameri care au trecut la PS5 si se joaca in Ray Tracing poate ca habar nu au.

Pe langa Ray Tracing, DLSS mi se pare tehnologia suprema. Mi se pare ca este putin bagata in seama si folosita gresit si inteleasa gresit. Cred ca abia acum am inteles la ce este bun acest sistem de upscaling bazat pe AI.

Sa ne punem in urmatorul scenariu: ai cumparat un RTX 3070, au trecut 4-5 ani si vrei sa-ti schimbi placa video. Dar si atunci este criza. Ce faci? Pai nu o mai schimbi. De ce? Pentru ca placa va fi capabila sa ruleze jocurile si dupa 4-5 ani fara probleme daca activezi DLSS.

DLSS-ul este o tehnologie de upscaling bazata pe AI, ceea ce inseamna ca daca tu ai un joc care iti merge foarte greu, la modul 30FPS cu detalii grafice medii, poti juca acelasi joc cu 70-80FPS si aceleasi detalii grafice doar folosind DLSS-ul. Nu o sa vezi nici o diferenta de calitate ci doar un plus pe partea de FPS.

Trebuie ca si jocul sa suporte DLSS, dar din ce in ce mai multe incep sa foloseasca tehnologiile Nvidia. Cum ar fi poti folosi placa video si dupa 5 ani de exploatare la acelasi nivel ca in prima zi?

Uite ca dupa 3 ani de la lansarea lor, Nvidia se bucura de succes, iar marile studiouri de gaming folosesc din plin tehnologiile Nvidia. Aici pot da ca exemplu Minecraft, Control, BF 2048, BF 5, , Cyberpunk, Dying Light 2, Watch Dogs Legion sau chair Fortnite. In plus, succesul care a urmat a pus presiune pe AMD de a veni cu ceva similar. Doar nu credeti ca AMD ii lasa pe cei de la Nvidia sa profite de pe urma acestor tehnologii. Au simtit incotro se indreapta piata, iar pentru simplu fapt ca Nvidia a devenit un trendsetter trebuie sa ii luam mai in serios.

Dupa un an cu NVIDIA GeForce RTX 3070 pot spune ca mi-as dori sa folosesc in continuare Ray Tracing, iar in viitor cand o sa schimb placa video voi fi atent la tehnologiile implementate. Nu sunt fanboy NVIDIA sau AMD dar voi alege cea mai buna solutie la momentul respectiv.